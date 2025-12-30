Jaishankar at Khaleda Zia's funeral: জ্বলেপুড়ে মরবে বাংলাদেশের ভারত-বিরোধীরা! খালেদার জানাজায় যোগ দিতে ঢাকায় জয়শংকর

Jaishankar at Khaleda Zia's funeral: জ্বলেপুড়ে মরবে বাংলাদেশের ভারত-বিরোধীরা! খালেদার জানাজায় যোগ দিতে ঢাকায় জয়শংকর
বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জানাজায় যোগ দিতে বুধবার ঢাকায় যাচ্ছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। মঙ্গলবার ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ভারত সরকার এবং ভারতীয়দের প্রতিনিধি হিসেবে জয়শংকর বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্যে যোগ দেবেন। সূত্রের খবর, যা ঠিক হয়েছে, তাতে ঢাকায় তিন ঘণ্টা (বেলা ১২ টা থেকে দুপুর ৩ টে) থাকবেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। জয়শংকর ছাড়াও খালেদার শেষকৃত্যে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার যোগ দেবেন। থাকবেন ভুটান, নেপাল, মলদ্বীপের মতো দেশের প্রতিনিধিরাও।
বাংলাদেশকে ইতিবাচক বার্তা ভারতের
তবে সবথেকে বেশি লাইমলাইট থাকবে জয়শংকরের দিকেই। নয়াদিল্লির সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগতও জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষত খালেদা যে ভারতর বড় ‘বন্ধু’ ছিলেন, তাও নয়। এখনও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। রয়েছে সংঘাত। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কে ইতিবাচক বার্তা দিতেই একেবারে বিদেশমন্ত্রীকে ঢাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নয়াদিল্লি।
বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী উগ্রপন্থীদের ঝাল লাগবে!
যদিও একাংশের মতে, নয়াদিল্লির সেই সিদ্ধান্তে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতে পারে বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী উগ্রপন্থীরা। যে তালিকায় নব্য 'বিপ্লবী'-রাও আছেন। এমনকী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং খালেদার দল বিএনপির উপর চাপ তৈরি করতে পারে, যাতে জয়শংকরের সফর ভেস্তে দেওয়া যায়। যদিও বিষয়টি নিয়ে আপাতত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং বিএনপির তরফে আপাতত কিছু জানানো হয়নি।
উল্লেখ্য, আজ সকালে প্রয়াত হয়েছেন খালেদা। গত ২৩ নভেম্বর থেকে এই হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন তিনি। এর আগে গতকাল গভীর রাতে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্র তারেক রহমান। মৃত্যুকালে খালেদা জিয়ার বয়স হয়েছিল ৮০। হৃদরোগ থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস ও কিডনির রোগ-সহ নানা ব্যধিতে ভুগছিলেন তিনি।
১৯৪৫ সালের ১৫ অগস্ট খালেদা জিয়ার জন্ম হয়েছিল অধুনা পশ্চিমবঙ্গ জেলায়। পরে দেশভাগের সময় তাঁর পরিবার চলে গিয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৬০ সালে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল খালেদা জিয়ার। এরপর জিয়াউর রহমানকে ১৯৮১ সালে হত্যা করা হলে ১৯৮২ সালে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন খালেদা। ১৯৮৪ সালে বিএনপির চেয়ারপার্সন হয়েছিলেন তিনি। এরপর তিন দফায় তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। সবমিলিয়ে পাঁচটি সংসদ নির্বাচনে তিনি ২৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি সবকটি আসন থেকেই জয়ী হয়েছিলেন।