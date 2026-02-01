Edit Profile
    কূটনৈতিক সম্পর্কে বদল! বাজেটে বাংলাদেশের ডানা ছাঁটল কেন্দ্র, চাবাহার বন্দর...

    ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা খাতে সবার উপরে রয়েছে ভুটান।

    Published on: Feb 01, 2026 10:44 PM IST
    By Sahara Islam
    ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিদেশি অনুদান বাবদ মোট ৫,৬৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এরমধ্যেই মহম্মদের ইউনুসের সরকারের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে বদলে গিয়েছে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য বাজেট বরাদ্দ কমাল নরেন্দ্র মোদী সরকার। ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা খাতে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ অর্ধেক হয়েছে। তবে এবারের বাজেটে একটি বড় পরিবর্তন হল ইরানের চাবাহার বন্দর প্রকল্পের জন্য শূন্য বরাদ্দ।

    বাজেটে বাংলাদেশের ডানা ছাঁটল কেন্দ্র (PTI)
    বাজেটে বাংলাদেশের ডানা ছাঁটল কেন্দ্র (PTI)

    বাংলাদেশ

    শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঁটা পড়েছে ভারতের। বর্তমান মহম্মদ ইউনূস সরকারের আমলে ভারত বিদ্বেষও চরমে পৌঁছেছে বাংলাদেশে। সেই আবহে চলতি আর্থিক বর্ষে ঢাকার বরাদ্দ অর্ধেক অর্থাৎ কিনা ৬০ কোটি টাকা করা হল। বিগত অর্থবর্ষের বাজেটে বাংলাদেশের জন্য ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। যদিও কার্যক্ষেত্রে মাত্র ৩৪. ৪৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। নেপথ্যে উভয় দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন। কূটনীতিকদের মতে, এই কাটছাঁটের পেছনে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উত্তেজনাই প্রধান কারণ। বাংলাদেশের জন্য এই ৬০ কোটি টাকা মূলত গ্রান্টস বা প্রকল্প সহায়তা হিসেবে ব্যবহার হবে, যেমন পরিকাঠামো, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য খাতে। কিন্তু গত বছরের মতো যদি ব্যবহার কম হয়, তাহলে এই বরাদ্দও পুরোপুরি খরচ হবে না।

    চাবাহার বন্দর

    কেন্দ্রীয় বাজেটের একটি বড় পরিবর্তন হল চাবাহার বন্দর প্রকল্পের জন্য তহবিলের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। ভারত ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছিল। প্রাথমিকভাবে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাজেট অনুমানে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, যা পরে সংশোধিত অনুমানে বাড়িয়ে ৪০০ কোটি টাকা করা হয়। কিন্তু ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য বরাদ্দ শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটল যখন ভারত ২০২৪ সালে চাবাহারের শহিদ বেহেশতি টার্মিনাল পরিচালনার জন্য ১০ বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এই প্রকল্পটি পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ায় ভারতের প্রবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। তহবিল বন্ধের এই ঘটনাটি ইরানের উপর ক্রমবর্ধমান বাহ্যিক চাপের কারণেই বলে মনে করা হচ্ছে।

    মনে করা হচ্ছে, এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে মার্কিন কূটনৈতিক চাপ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানের সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলোর উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন। তারপর থেকেই চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থায় চাবাহারে বিনিয়োগ থেকে সরে এল ভারত।

    বাকি প্রতিবেশীরা কে কত পাবে?

    ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা খাতে সবার উপরে রয়েছে ভুটান। সে দেশের বরাদ্দ ৬ শতাংশ বেড়ে ২,২৮৯ কোটি টাকা হয়েছে, যা জলবিদ্যুৎ এবং অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর জন্য ভারতের ধারাবাহিক সমর্থনের প্রতিফলন। এরপর তালিকায় রয়েছে নেপাল। এই দেশের জন্য বরাদ্দ ১৪ শতাংশ বেড়ে ৮০০ কোটি টাকা হয়েছে। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কার সাহায্য প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে ৪০০ কোটি টাকা হয়েছে। মালদ্বীপের জন্য বরাদ্দ প্রায় ৮ শতাংশ কমে হয়েছে ৫৫০ কোটি টাকা। নেপথ্যে আচমকা প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর ভারত বিরোধিতা তথা চিন প্রীতি। মরিশাস একই পরিমাণ অর্থ পেয়েছে ১০ শতাংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে। আফগানিস্তানে সাহায্য ১৫০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে, যা মূলত মানবিক সহায়তার জন্য দেওয়া হয়। এদিকে, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জের কারণে মায়ানমারের বরাদ্দ প্রায় ১৪ শতাংশ কমিয়ে ৩০০ কোটি টাকা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আফ্রিকার দেশগুলোর জন্য সহায়তা ২২৫ কোটি টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে, ল্যাটিন আমেরিকার জন্য তহবিল একটি নিম্ন ভিত্তি থেকে দ্বিগুণ হয়ে ১২০ কোটি টাকা হয়েছে এবং ইউরেশীয় দেশগুলোর জন্য সহায়তা সামান্য কমে ৩৮ কোটি টাকা হয়েছে।

