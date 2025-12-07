Indigo Chaos Latest Update: যাত্রীদের ৬১০ কোটি টাকা ফেরাল ইন্ডিগো! কতদিন টিকিট বাতিলেও পয়সা কাটবে না?

ইন্ডিগোর বিপর্যয়ের জেরে দেশজুড়ে একের পর এক বিমান বাতিল হয়েছে। দেরিতে চলেছে অসংখ্য বিমান। সেই আবহে ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত যাত্রীদের ৬১০ কোটি টাকার বেশি রিফান্ডের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
ইন্ডিগোর বিপর্যয়ের জেরে দেশজুড়ে একের পর এক বিমান বাতিল হয়েছে। দেরিতে চলেছে অসংখ্য বিমান। সেই আবহে ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত যাত্রীদের ৬১০ কোটি টাকার বেশি রিফান্ডের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, শনিবার পর্যন্ত সারা দেশে যাত্রীদের কাছে ৩,০০০টি ব্যাগ সরবরাহ করা হয়েছে। ইন্ডিগোর তরফে জানানো হয়েছে, গতকাল যেখানে ১,৫০০টি বিমান চালানো হয়েছিল, আজ ১,৬৫০টির বেশি বিমান চালানো হচ্ছে। যে ১৩৮টি জায়গায় ইন্ডিগো পরিষেবা দেয়, তার মধ্যে ১৩৭টি জায়গায় যাচ্ছে। আর নির্ধারিত সময় চলছে ৭৫ শতাংশ বিমান। যা গতকাল ৩০ শতাংশের মতো ছিল। আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমস্ত টিকিট বাতিল বা যাত্রার তারিখ পরিবর্তনের আবেদনে বাড়তি কোনও টাকা নেবে না।