    বিমান বিপর্যয়ের জেরে ইন্ডিগোকে ২২ কোটির জরিমানা ডিজিসিএর, কী বলল সংস্থা?

    ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারত জুড়ে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় ইন্ডিগোর ফ্লাইট চলাচল ব্যাহত হওয়ার পরে এই জরিমানা করা হয়েছে।

    Published on: Jan 17, 2026 10:51 PM IST
    By Sritama Mitra
    শনিবার,এভিয়েশন নিয়ন্ত্রক ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন ইন্ডিগোকে ২২.২ কোটি টাকা জরিমানা করেছে। গত ডিসেম্বর মাসে, দেশ জুড়ে বিমান বিপর্যয়ের জেরে এই বিপুল অঙ্কের জারিমানা সংস্থার ওপর লাগু হয়। উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ-র তরফেও সংস্থার শীর্ষ কর্তাদেরও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। সংস্থার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টকে পদ থেকে সরানোর বার্তাও দেওয়া হয়েছে।

    বিমান বিপর্যয়ের জেরে ইন্ডিগোকে ২২ কোটির জরিমানা ডিজিসিএর, কী বলল সংস্থা? (Reuters/File)
    বিমান বিপর্যয়ের জেরে ইন্ডিগোকে ২২ কোটির জরিমানা ডিজিসিএর, কী বলল সংস্থা? (Reuters/File)

    এরপর, ইন্ডিগোর তরফে বলা হয়েছে সংস্থা ‘আদেশগুলির সম্পূর্ণ বিবেচনা করতে’ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ‘চিন্তাভাবনা এবং সময়োপযোগীভাবে' 'যথাযথ পদক্ষেপ’ নেবে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইন্ডিগোর ফ্লাইট চলাচল ব্যাহত হওয়ার পরে এই জরিমানা করা হয়েছিল কারণ এয়ারলাইন্সটি ভারত জুড়ে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল করেছিল, যার ফলে যাত্রীরা বিমানবন্দরে আটকা পড়েছিলেন। বিশেষ করে ৩-৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ইন্ডিগোর ফ্লাইট ব্যাহত হওয়ার তদন্তের জন্য ডিজিসিএ চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে।

    ইন্ডিগোতে ২,৫০৭ টি ফ্লাইট বাতিল এবং ১,৮৫২ টির বিলম্ব দেখা গেছে। ইন্টারগ্লোব অ্যাভিয়েশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের সদস্যদের বার্তায় বলা হয়েছে, ‘ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে ইন্ডিগোর ফ্লাইটে বড় ধরনের অপারেশনাল ব্যাহত হওয়ার ঘটনাগুলির বিষয়ে আমরা ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন এর আদেশ পেয়েছি। ২০২৫, আমরা এই সুযোগে আমাদের সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের, বিশেষত আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের জানাতে চাই যে ইন্ডিগোর বোর্ড এবং ম্যানেজমেন্ট আদেশগুলি সম্পূর্ণ বিবেচনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং চিন্তাভাবনা এবং সময়োপযোগী উপায়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।’

    সংস্থা জানিয়েছে, ‘ইন্ডিগোতে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলির দৃঢ়তা এবং স্থিতিস্থাপকতার একটি গভীর পর্যালোচনা চলছে যাতে এয়ারলাইনটি তার ১৯+ বছরের অপারেশনের রেকর্ড' সঙ্গে নিয়ে এই ঘটনাগুলি পার করে' আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে আসে নিশ্চিত’ করতে চাইছে ইন্ডিগো। সংস্থা বলছে,' ইন্ডিগো অবিচলভাবে ভারত এবং তার জনগণের চাহিদা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের দেশকে গ্লোবাল এভিয়েশন মেজর হিসাবে আবির্ভূত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বিনীত ভূমিকা পালন করে। '

    তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ডিজিসিএ যা পেয়েছে, তা হল ইন্ডিগোর ফ্লাইট ব্যাহত হওয়ার প্রাথমিক কারণগুলি ছিল ‘অপারেশনের অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন, অপর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রক প্রস্তুতির পাশাপাশি সিস্টেম সফ্টওয়্যার সাপোর্টের ত্রুটি এবং ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে পরিচালনা কাঠামো এবং অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণে ত্রুটি’ সহ একাধিক দিক।

    (এই প্রতিবেদনন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)

