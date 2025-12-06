Edit Profile
    দুর্দশা চরমে! বিমানবন্দরে লম্বা লাইন, ইন্ডিগো বিভ্রাটে চোখে জল যাত্রীদের

    ইন্ডিগো-র বিপর্যয়ে কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়েছেন অনেকে। তাঁদের দাবি, ইন্ডিগোর এই দায়িত্বজ্ঞান-হীনতা যাত্রীদের সমস্ত পরিকল্পনা, শ্রম ও প্রচেষ্টাকে কার্যত ভেস্তে দিয়েছে।

    Published on: Dec 06, 2025 12:51 PM IST
    By Sahara Islam
    ইন্ডিগো বিমান সংস্থায় 'অপারেশনাল ক্রাইসিস' বা কর্মীদের অভাবজনিত সংকটের কারণে দেশজুড়ে বিমান পরিষেবা ভয়ঙ্করভাবে ধাক্কা খেয়েছে। ইতিমধ্যেই সংস্থাটি দেশব্যাপী দেড় হাজারেরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে। যার জেরে দেশের একাধিক বিমানবন্দরে হাজার হাজার যাত্রী আটকে পড়েছেন। অনেকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ভেস্তে গিয়েছে। শনিবার আহমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও রয়েছে মানুষের সারি। ইন্ডিগো-র বিপর্যয়ে কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়েছেন অনেকে। তাঁদের দাবি, ইন্ডিগোর এই দায়িত্বজ্ঞান-হীনতা যাত্রীদের সমস্ত পরিকল্পনা, শ্রম ও প্রচেষ্টাকে কার্যত ভেস্তে দিয়েছে।

    ইন্ডিগো বিভ্রাটে চোখে জল যাত্রীদের (ANI Video Grab)
    ইন্ডিগো বিভ্রাটে চোখে জল যাত্রীদের (ANI Video Grab)

    দেশের প্রতিটি বিমানবন্দরে অপেক্ষারত যাত্রীদের লম্বা লাইন। কাউন্টারে ভিড়, ভ্রমণের বিকল্প নেই। যাত্রীদের মধ্যে প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে হতাশা। এমনই একজন যাত্রী হলেন মহর্ষি জানি। ইন্ডিগো বিভ্রাট তাঁর সমস্ত আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মহর্ষি। কয়েক মাস ধরে করা পরিশ্রম, স্বপ্ন মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। মহর্ষির কথায়, 'গুয়াহাটি যাওয়ার জন্য আমার সকাল ৬ টা ১৫ মিনিটে ফ্লাইট ছিল। আমাদের কয়েক জনের একটি দলকে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন ২০২৫-এর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। প্রায় ৭৪,০০০ জনের প্রোজেক্ট জমা দেওয়া হয়েছিল, তারমধ্যে ১৪০০ নির্বাচিত হয়েছিল। আমাদের কেন্দ্র ছিল নর্থ-ইস্টার্ন হিল বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানেই আমাদের পারফর্ম করতে হত।' তাঁর আরও সংযোজন, 'আমরা ইন্ডিগোর ফ্লাইট বুক করেছিলাম। কিন্তু ফ্লাইট তো ছাড়লই না, আমরা আর যেতে পারব না। অন্য কোনও ভাবে যাওয়ার উপায়ও নেই। ট্রেনে গেলে ৩ দিন সময় লাগবে। আমাদের ৬-৭ মাস ধরে করা কঠোর পরিশ্রম সম্পূর্ন নষ্ট হল। এমন সুযোগ মেলে না সব সময়, আমরা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টায় সফল হয়েছিলাম। কিন্তু ফ্লাইট বাতিলের কারণে, আমরা যেতেই পারলাম না। আমরা ৬ জনের একটি দল ছিলাম, আমাদের মেন্টর ছিলেন দুজন।'

    অন্যদিকে, জেদ্দা থেকে এসেছেন ইকলাখ হুসেন। তিনিও একই সমস্যার সম্মুখীন। ইকলাখের কথায়, 'আমি জেদ্দা থেকে আহমেদাবাদ আসি। এখান থেকে আমার লখনউ যাওয়ার কথা। গত ২ দিন ধরে বিমানবন্দরেই আটকে রয়েছি আমি।' অধিকাংশ যাত্রীর দাবি, বিমান কখন ছাড়বে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কিছুই জানাচ্ছে না। ওড়িশার বিজু পট্টনায়েক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও একই চিত্র। এক যাত্রীর কথায়, 'ভুবনেশ্বর থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার জন্য আমার ফ্লাইট ছিল ৫ ডিসেম্বর। বেঙ্গালুরু থেকে ভিয়েতনাম যাওয়ার ফ্লাইট ছিল। এদিকে এই সংকট শুরু হয় ৩ ডিসেম্বর। আমি গতকাল এসে ফ্লাইটের সময়সূচী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কিছুই বলতে পারল না। গতকাল ওদের একটি ফ্লাইট বেঙ্গালুরু গেল। আমি বলেছিলাম যদি কোনও একটা আসন আমাকে দেওয়া যায়। তাহলে অন্তত ভিয়েতনামের ফ্লাইটটা পাব। কিন্তু এরা সেই ব্যবস্থাও করতে পারেনি। আমি যে সড়কপথে যাব তাও সম্ভব ছিল না। ভুবনেশ্বর থেকে বেঙ্গালুরুর যেতেই ২৫-২৬ ঘন্টা সময় লাগে। বিমানবন্দরে কর্মীরা কেউ কিছু শুনছে না। কেবল একজন কর্মী রয়েছেন, কিন্তু তার কাছে কোনও উত্তর নেউ।'

    এদিকে, ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স জোড়ালো ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ১০ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বিমান চলাচলের স্বাভাবিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু হবে। অসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডু এই বিশৃঙ্খলার জন্য ইন্ডিগোর অপর্যাপ্ত ক্রু এবং ডিজিসিএ-র নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন(এফডিটিএল) নিয়ম মেনে চলাকে দায়ী করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমরা একটি কমিটি গঠন করেছি যারা এই সমস্ত কিছুর তদন্ত করবে। খুঁজে বের করবে কোথায় ভুল হয়েছে এবং কে এই ভুল করেছে। আমরা এই যাত্রী ভোগান্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

