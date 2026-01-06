Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Indus Water Treaty Abeyance Latest Update: গলা শুকোবে পাকিস্তানের, কাজ চলছে কাশ্মীরের চেনাবে,দেখে এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

    সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দেওয়ার পরে এই প্রকল্প নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল পাকিস্তান। তবে ভারত তাতে কর্ণপাত করেনি। এবার প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি দেখে পাকিস্তানকে বার্তা দিলেন মনোহরলাল খট্টর। ভারতের জলসম্পদের আগে যে ভারতের অধিকার, পাকিস্তানের নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে দিল্লি।

    Published on: Jan 06, 2026 9:13 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কাশ্মীরে চেনাব নদীর ওপর তৈরি হচ্ছ কোয়ার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর সেই প্রকল্প পরিদর্শনে যান গত ৫ জানুয়ারি। কোয়ার প্রকল্পে ঝুলসতি স্টেজ ২-র কাজ চলছে। উল্লেখ্য, সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দেওয়ার পরে এই প্রকল্প নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল পাকিস্তান। তবে ভারত তাতে কর্ণপাত করেনি। এবার প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি দেখে পাকিস্তানকে বার্তা দিলেন মনোহরলাল খট্টর। ভারতের জলসম্পদের আগে যে ভারতের অধিকার, পাকিস্তানের নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে দিল্লি।

    কাশ্মীরে চেনাব নদীর ওপর তৈরি হচ্ছ কোয়ার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর সেই প্রকল্প পরিদর্শনে যান।
    কাশ্মীরে চেনাব নদীর ওপর তৈরি হচ্ছ কোয়ার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর সেই প্রকল্প পরিদর্শনে যান।

    এর আগে সিন্ধু চুক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে গিয়েছিল তারা। তবে সেই আদালতকে মান্যতা দেয় না ভারত। এদিকে পাকিস্তানের সেনা প্রধান আসিম মুনির আমেরিকা থেকে ভারতের বাঁধে ১০টি মিসাইল মারার হুমকি দিয়েছিলেন। সিন্ধু নিয়ে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ থেকে বিলাওয়াল ভুট্টো। যদিও পহেলগাঁও হামলা পরবর্তী সময়ে সিন্ধু নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে মোদী সরকার।

    উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই ঘটনার একদিন পরই নয়াদিল্লি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সেদিন ঘোষণা করা হয়েছিল, ছয় দশকের পুরনো সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখবে ভারত। এরপর থেকে পাকিস্তানের জলসম্পদ সচিব সৈয়দ আলি মুর্তজা ভারতের জলশক্তি মন্ত্রককে একাধিক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ১৯৬০ সালের চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চলীয় নদী সিন্ধু, ঝিলম ও চেনাব নদীর প্রবাহ নিয়ে পাকিস্তানকে যে তথ্য ভারত দিত, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় পক্ষ সেই তথ্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। চুক্তির অধীনে জল বণ্টন ব্যবস্থায় পাকিস্তানের পক্ষে ৮০:২০ অনুপাতে জল দেওয়া হত। অর্থনীতি ও কৃষির জন্য সিন্ধু জল ব্যবস্থার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল পাকিস্তান।

    ১৯৬০ সালে সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চারটি যুদ্ধে হয়েছিল। তবে এই প্রথমবারের মতো চুক্তিটি স্থগিত করা হয়েছে। পহেলগাঁও হামলার আগেও ভারত সিন্ধু নদের অববাহিকায় প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে চুক্তিটি পারস্পরিক পুনর্বিন্যাসের জন্য অনুরোধ করছিল। তবে তখন পাকিস্তান তাতে কর্ণপাত করেনি। আর এখন সংকটের মুখে পড়ে পাকিস্তান বারবার আলোচনার জন্য আবেদন জানিয়েছে। তবে দিল্লি জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদ এবং আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না।

    News/News/Indus Water Treaty Abeyance Latest Update: গলা শুকোবে পাকিস্তানের, কাজ চলছে কাশ্মীরের চেনাবে,দেখে এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes