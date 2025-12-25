Edit Profile
    ইনফোসিসে মেগা সুযোগ! ফ্রেশারদের অফ-ক্যাম্পাস নিয়োগ, বেতন জানলে চোখ কপালে উঠবে?

    ইনফোসিসের এই পদক্ষেপ দেশের আইটি শিল্পে ফ্রেশারদের জন্য নতুন আশা ও সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে

    Published on: Dec 25, 2025 10:41 PM IST
    By Sahara Islam
    দেশের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় খবর। তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম বড় সংস্থা ইনফোসিস ফের ফ্রেশার নিয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংস্থাটি ২০২৫ সালের স্নাতকদের জন্য অফ-ক্যাম্পাস নিয়োগ শুরু করতে চলেছে এবং এ বছর বেতনের অঙ্কেও বড়সড় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন পোস্টের তথ্য অনুযায়ী, ইনফোসিসে ফ্রেশারদের বেতন সর্বোচ্চ বার্ষিক ২১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

    মানিকন্ট্রোলের প্রতিবেদন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন পোস্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স স্নাতকদের জন্য অফ-ক্যাম্পাস নিয়োগ শুরু করতে চলেছে ইনফোসিস। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দীর্ঘদিন ধরেই আইটি শিল্পে প্রবেশ স্তরের বেতন নিয়ে অসন্তোষ ছিল। বছরের পর বছর ধরে বহু আইটি জায়ান্ট ফ্রেশারদের বেতন প্রায় অপরিবর্তিত রেখেছে, যদিও শীর্ষ স্তরের কর্তাদের পারিশ্রমিক বহুগুণ বেড়েছে। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থান এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার চাহিদা বাড়ায় পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে।

    ইনফোসিসে কোন কোন পদে নিয়োগ?

    সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ইনফোসিস মূলত এন্ট্রি-লেভেল পদে নিয়োগ করবে। এরমধ্যে রয়েছে স্পেশালিস্ট প্রোগ্রামার (এল ১ থেকে এল ৩) এবং ডিজিটাল স্পেশালিস্ট ইঞ্জিনিয়ার (ট্রেনি)। মানিকন্ট্রোলের প্রতিবেদন অনুসারে, সংস্থাটি তাদের সব পরিষেবায় ‘এআই-ফার্স্ট’ কৌশলের উপর জোর দিচ্ছে। সেই কারণে একদিকে বর্তমান কর্মীদের আপস্কিলিং, অন্যদিকে গভীর দক্ষতাসম্পন্ন নতুন প্রতিভা নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

    কত বেতন দেবে ইনফোসিস?

    ২০২৫ সালের ব্যাচের ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ইনফোসিস যে বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছে, তা নজরকাড়া। এক নজরে সেই তালিকা-

    স্পেশালিস্ট প্রোগ্রামার এল ৩ (ট্রেনি): বার্ষিক ২১ লক্ষ টাকা

    স্পেশালিস্ট প্রোগ্রামার এল ২ (ট্রেনি): বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা

    স্পেশালিস্ট প্রোগ্রামার এল ১ (ট্রেনি): বার্ষিক ১১ লক্ষ টাকা

    ডিজিটাল স্পেশালিস্ট ইঞ্জিনিয়ার (ট্রেনি): বার্ষিক ৭ লক্ষ টাকা

    কারা আবেদন করতে পারবেন?

    এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারবেন। BE, BTech, ME, MTech এবং MCA ডিগ্রিধারীরা যোগ্য। পাশাপাশি কম্পিউটার সায়েন্স ও আইটি-তে ইন্টিগ্রেটেড MSc এবং কিছু সার্কিট শাখা যেমন ECE ও EEE-এর ছাত্রছাত্রীরাও আবেদন করতে পারবেন। সব মিলিয়ে, এআই-কেন্দ্রিক ভবিষ্যতের দিকে এগোতে গিয়ে ইনফোসিসের এই পদক্ষেপ দেশের আইটি শিল্পে ফ্রেশারদের জন্য নতুন আশা ও সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে।

