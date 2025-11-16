দিল্লি বিস্ফোরণের আগে বাড়ি ভাড়া! একাধিক মোবাইল ব্যবহার, উমরের নয়া ডেরার হদিশ পেলেন তদন্তকারীরা

Subscribe Now! Get features like
জম্মু ও কাশ্মীর থেকে রাজধানী দিল্লি- এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা ‘হোয়াইট-কলার’ সন্ত্রাস মডিউল। এবার দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্তে নেমে মূল ষড়যন্ত্রকারী চিকিৎসক মহম্মদ উমর উন নবির সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেলেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, রাজধানীতে বিস্ফোরণের আগের দিন পর্যন্ত হরিয়ানার নুহে ছিল উমর। সেই সঙ্গে ব্যবহার করেছিল একাধিক মোবাইল ফোন।
গত সোমবার লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনা কাঁপিয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। জানা যাচ্ছে, যে হুন্ডাই আই-২০ গাড়িটি বিস্ফোরিত হয়েছিল, সেটির চালক ছিল উমর। এই হামলায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন।
লালকেল্লা কাছে হামলাকারী চিকিৎসক উমর নবি ঘটনার আগের দিন পর্যন্ত হরিয়ানার নুহে ছিল বলে ধারণা গোয়েন্দাদের। সেখানে হিদায়েত কলোনিতে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকত সে। ১০ নভেম্বর দুপুর একটা নাগাদ সে তার বিস্ফোরক ভর্তি আই-২০ গাড়িটি নিয়ে ওই বাড়ি থেকেই রওনা হয়। গত পাঁচদিন ধরে উমরের এই বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এখানে সমস্ত বিস্ফোরক মজুত করে রাখাছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। পুলিশ জানিয়েছে, তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ডাঃ মুজাম্মিল শাকিল গণাই গ্রেফতার হওয়ার পরই উমর ফরিদাবাদের আল-ফালাহ মেডিকেল কলেজ ছেড়ে ওই ভাড়া বাড়িতে গিয়ে ওঠে। নয়া দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণের আগের এক সিসিটিভি ফুটেজ হাতে পেয়েছে দিল্লি পুলিশ। ফুটেজে দেখা গেছে, সাদা রঙের হুন্ডাই আই-২০ গাড়ি দূষণ পরীক্ষা করিয়েছিল উমর। তবে শাকিলের প্রেফতারির পরেই ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরে যায়।
এইচটি-র হাতে আসা তদন্ত রিপোর্ট অনুসারে, গত ৩০ অক্টোবর উমর আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সিং স্টাফ সদস্য শোবাহ খানের সাহায্যে নুহে পালিয়ে যায়। শোবাহ তাকে এক আত্মীয় আফসানার বাড়ির কাছে নতুন আস্তানা খুঁজতে সাহায্য করে। যেখানে উমর চারটি ঘর বিশিষ্ট একটি বাড়ি ভাড়া নেয় ৬,০০০ টাকায়। আফসানার মেয়ে বলেন, উমর বেশিরভাগ সময় তার ঘরেই থাকত। শুধুমাত্র রাতেই বাইরে বেরোত। তাঁর কথায়, দিনের বেলায় উমর কখনও ঘর থেকে বের হত না। তার কাছে দুটি স্মার্টফোন ছিল। সে শুধুমাত্র সন্ধ্যার পরেই বাইরে আসতো। বেশিরভাগ সময় রাস্তার ধারের খাবারের দোকান থেকে রাতের খাবার খেত। সে কারুর সঙ্গে কোনও কথা বলতো না। টানা ১১ দিন একই পোশাক পরে ছিল।' তিনি আরও বলেন, '৯ নভেম্বর রাতে হঠাৎ করেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় উমর। ঘর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল এবং আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে, আমরা টিভিতে বিস্ফোরণের কথা জানতে পারি। তারপর পুলিশ এসে আমার কাকা এবং মাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেল। তারা এখনও বাড়ি ফেরেননি।'
দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের প্রায় এগারো দিন আগে সিসিটিভি ফুটেজে ফরিদাবাদের একটি মোবাইল ফোনের দোকানে উমর উন নবিকে কমপক্ষে দুটি ফোন ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তবে, ঘাতক আই-২০ গাড়ির ফরেনসিক পরীক্ষায় কোনও মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। তদন্তকারীদের অনুমান, উমর হয়তো বিস্ফোরণের আগে মোবাইলগুলি ফেলে দিয়েছিল। অন্যদিকে, হরিয়ানার এক মহিলা চিকিৎসককে আটক করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগে সরকারি মেডিকেল কলেজে কর্মরত ডাঃ প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সূত্র। শনিবার মালাকনাগ এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁকে আটক করে কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স শাখা। সেখান থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি মোবাইল ফোন এবং একটি সিম কার্ড, যেগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।
লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে বিধ্বংসী গাড়ি-বিস্ফোরণের চার দিন পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের মেট্রো পরিষেবা। দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন জানিয়েছে, লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ২ নম্বর ও ৩ নম্বর গেট ফের যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। গত সোমবারের বিস্ফোরণের ধাক্কায় স্টেশনটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ফরেনসিক দল, নিরাপত্তা সংস্থা এবং দিল্লি পুলিশের যৌথ পর্যালোচনার পর আংশিকভাবে পরিষেবা শুরু হয়েছে। সুরক্ষা সংক্রান্ত সব নির্দেশিকা বজায় রেখেই দুটি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে বলে ডিএমআরসি জানিয়েছে। মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকায় গত কয়েকদিন ধরে চাঁদনি চক, দরিয়াগঞ্জ, লালকেল্লা চত্বর এবং পার্শ্ববর্তী বাজারগুলিতে যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েছিলেন। বিশেষ করে পর্যটকদের জন্য লালকেল্লা মেট্রো ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ। গেট খুলে দেওয়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস লক্ষ্য করা গিয়েছে।