বাংলাদেশে নিষিদ্ধ IPL সম্প্রচার! ভারতের কতটা আর্থিক প্রভাব পড়বে?

বাংলাদেশে নিষিদ্ধ IPL সম্প্রচার! ভারতের কতটা আর্থিক প্রভাব পড়বে?
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারত সফরে না যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল! আইপিএলে কেকেআর থেকে তারকা পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত ও বাংলাদেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্কে নজিরবিহীন সংকট তৈরি হয়েছে। ৫ জানুয়ারি সোমবার জারি করা এক সরকারি আদেশে বাংলাদেশে আইপিএলের সমস্ত ধরণের সম্প্রচার ও প্রচারের ওপর অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মহম্মদ ইউনূসের সরকার। একইসঙ্গে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারত সফরে না যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এরপরেই প্রশ্ন উঠেছে, আইপিএল সম্প্রচারের উপর বাংলাদেশের নিষেধাজ্ঞা বিসিসিআইয়ের রাজস্ব এবং দর্শক সংখ্যার উপর কী বড় প্রভাব ফেলবে? তবে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে আইপিএল-র ব্যবসায়িক প্রভাব ন্যূনতম হবে।
বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-র প্রতিবেদন অনুসারে, ডিএন্ডপি অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেসের ব্যবস্থাপনা অংশীদার সন্তোষ এন বলেছেন, এই পদক্ষেপ 'বিসিসিআই রাজস্বকে প্রভাবিত করবে না, এমনকী সম্প্রচারকারীর অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও কোনও পরিবর্তন আনবে না।' তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে প্রকৃত দর্শক সংখ্যা হ্রাস সীমিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ পূর্ববর্তী মরসুমে মাত্র কয়েকজন বাংলাদেশি খেলোয়াড় আইপিএলে সক্রিয় ছিলেন। টিআরএ রিসার্চের সিইও এন. চন্দ্রমৌলি এই বক্তব্যের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট সংস্কৃতি যদিও বিশিষ্ট, তবুও সম্প্রচারকারীর রাজস্ব প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাঁর কথায়, 'অন্যান্য ব্র্যান্ডের অংশগ্রহণের ফলে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। আইপিএলের ক্রমবর্ধমান হার অব্যাহত রয়েছে এবং আসন্ন মৌসুমে স্পনসররা তাদের বিজ্ঞাপন বৃদ্ধি করতে পারে।'
বিশেষ করে রাজস্বের ক্ষেত্রে, তাৎক্ষণিকভাবে বিসিসিআই-র ক্ষতি প্রায় শূন্যের কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৩ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত আইপিএলের মিডিয়া রাইটস বিক্রি হয়েছে ৪৮,৩৯০.৩২ কোটি টাকায়, যা আগের চুক্তির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এই বিপুল অঙ্কের বেশির ভাগই এসেছে ভারতীয় দর্শক ও প্ল্যাটফর্ম থেকে। অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা মনে করেন যে ম্যাচ সম্প্রচার না হলেও অর্থ প্রদান চুক্তিবদ্ধ থাকবে। ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স বিশ্লেষক আজিমন ফ্রান্সিস অনুমান করেছেন যে নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকলে নেট প্রভাব '২ শতাংশের কম' হবে, যা ইঙ্গিত করে যে আর্থিক চাপ আইপিএলের মূল মিডিয়া-অধিকার রাজস্বের চেয়ে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনের উপর বেশি পড়বে। সব মিলিয়ে বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ হলেও বিসিসিআইয়ের আর্থিক ভিত্তিতে বড় ধরনের ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা কম। কারণ ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারেই আইপিএলের দর্শকসংখ্যা ও জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বাড়ছে।