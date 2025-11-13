IPL জিততে CSK-র প্রাক্তনীকে দলে আনল KKR! ট্রফি জিতিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসকেও

ডোয়েন ব্র্যাভো কেকেআর দলের মেন্টর হিসেবেই থাকবেন। কলকাতা ভারতীয় দলের প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে তাদের নতুন প্রধান কোচ নিযুক্ত করেছে। নায়ার ২০১৮ সাল থেকে নাইট ব্রিগেডের সঙ্গে যুক্ত আছেন। কেকেআর তাঁর উপরে অত্যন্ত ভরসা করে।
প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসনকে সহকারী কোচ হিসেবে নিযুক্ত করল কলকাতা নাইট রাইডার্স। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার শেন ওয়াটসন অভিষেক নায়ারের সঙ্গে কাজ করবেন, যাঁকে সম্প্রতি তিনবারের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন কেকেআর দলের প্রধান কোচ নিযুক্ত করা হয়েছে। ওয়াটসন এর আগে দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর কেকেআরে যোগ দেওয়ার পরে ওয়াটসন বলেছেন, 'আমি কলকাতাকে আরও একটি খেতাব জেতানোর জন্য কোচিং গ্রুপ এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।' ওয়াটসন অস্ট্রেলিয়ার ২০০৭ সালের এবং ২০১৫ সালের একদিনের বিশ্বকাপ জয়ী দলের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। তিনি খেলোয়াড় হিসেবে ২০০৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত IPL-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি IPL-এ 145টি ম্যাচ খেলেছেন। তাঁর নামে চারটি শতরান রয়েছে। তিনি রাজস্থান রয়্যালস এবং চেন্নাই সুপার কিংসের চ্যাম্পিয়ন দলেরও অংশ ছিলেন।
আর ওয়াটনসকে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর। তিনি বলেছেন, 'শেন ওয়াটসনকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পরিবারে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। একজন খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের দলের সংস্কৃতি এবং প্রস্তুতিতে অনেক অবদান রাখবে।'
এমনিতে ওয়াটসন আইপিএলের একজন কিংবদন্তি খেলোয়াড়, যিনি ১২টি মরশুমে খেলেছেন। তিনি ২০০৮ সালের সালে রাজস্থান রয়্যালসকে আইপিএলের প্রথম সংস্করণে দুর্দান্ত জয় এনে দিয়েছিলেন। তিনি সেই সিজনে মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ারের খেতাব জিতেছিলেন। আবার ২০১৩ সালে সেই পুরস্কার পেয়েছিলেন।
