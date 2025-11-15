সঞ্জু স্যামসন এবং রবীন্দ্র জাদেজার সোয়াপ ডিল অফিশিয়ালি চূড়ান্ত হয়েছে। আসন্ন আইপিএলে আর জাদেজাকে হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে না। এদিকে ধোনি পরবর্তী কিপার পেয়ে গেল সিএসকে। এদিকে জাদেজা রাজস্থান রয়্যালসে পাবেন ১৪ কোটি টাকা। যা তাঁর আগের বেতন থেকে ৪ কোটি কম। এদিকে সঞ্জু স্যামসন রাজস্থানেও ১৮ কোটি পেতেন আর এখন সিএসকে-তেও ১৮ কোটি টাকাই পাবেন। এদিকে স্যাম কারানও সিএসকে থেকে রাজস্থানে যাচ্ছেন। তিনি ২.৪ কোটি টাকা করে পেতেন সিএসকে-তে। রাজস্থানেও একই টাকা পাবেন তিনি।
এদিকে অর্জুন তেন্ডুলকর মুম্বই থেকে লখনউ সুপারজায়ান্টসে যাচ্ছেন, মহম্মদ শামি হায়দরাবাদ থেকে যাচ্ছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলে। তিনি আগেও ১০ কোটি টাকা পেতেন, এখনও তাই পাবেন। এছাড়া কেকেআর থেকে ময়ঙ্ক মারকাণ্ডে যাচ্ছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে। এদিকে দীর্ঘদিন কেকেআরে খেলা নীতীশ রানাকে রাজস্থান রয়্যালস পাঠিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসে। তিনি রাজস্থানে ৪.২ কোটি টাকা পেতেন, দিল্লিতেও একই টাকা পাবেন তিনি। আর ডনোভন ফেরেইরা দিল্লি থেকে যাচ্ছেন রাজস্থানে। আগে দিল্লিতে তিনি পাচ্ছিলেন ৭৫ লাখ টাকা, এবার তিনি পাবেন ১ কোটি টাকা।
উল্লেখ্য, এবারের আইপিএল নিলাম হবে মিনি অকশন আকারে। এই আবহে নিলামের কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলোয়াড়কে ধরে রাখার নিয়ম নেই। যত জন ইচ্ছে, ততজনকেই রাখতে পারে দলগুলি। অবশ্য নিলামের পরে অন্তত ১৮ এবং সর্বোচ্চ ২৫ জন খেলোয়াড় থাকতে হবে দলে। এদিকে এবারের ছোট নিলামে কোনও ‘রাইট টু ম্যাচ কার্ড’ নেই। প্রতিটি দলের হাতে মোট ১২০ কোটি টাকাই থাকবে। এই আবহে যে ক্রিকেটারদের ছাড়া হবে তাঁরা যে টাকা পেতেন তা দলের পার্সে জুড়ে যাবে। এদিকে এবারের মিনি নিলাম হতে পারে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়। তবে নিলামের স্থান এবং সময় এখনও ঘোষণা করেনি বিসিসিআই।
News/News/IPL Retention And Player Fees Updates: CSK-তে গেলেন সঞ্জু, রাজস্থানে জাদেজা, কে পাবেন কত টাকা? MI-তে কাকে পাঠাল KKR?