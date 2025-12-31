Edit Profile
    IPS officer Sadanand Date: ২৬/১১ হামলায় কাসভের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, ছিলেন NIA প্রধান, নয়া DG পেল রাজ্য পুলিশ

    আইপিএস সিনিয়র অফিসার সদানন্দ দাতকে রাজ্যের পরবর্তী ডিজিপি হিসেবে নিয়োগ করা হল। অভিজ্ঞ জানাচ্ছেন, আইপিএস সদানন্দ মিষ্টভাষী হলেও কঠোর পুলিশ অফিসার হিসেবে পরিচত। ৫৯ বছরের পুলিশ অফিসারের কেরিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল ২০০৮ সালে মুম্বই হামলার সময়।

    Published on: Dec 31, 2025 9:45 PM IST
    By Ayan Das
    আইপিএস সিনিয়র অফিসার সদানন্দ দাতকে মহারাষ্ট্রের পরবর্তী ডিজিপি হিসেবে নিয়োগ করা হল। অভিজ্ঞ জানাচ্ছেন, আইপিএস সদানন্দ মিষ্টভাষী হলেও কঠোর পুলিশ অফিসার হিসেবে পরিচত। ৫৯ বছরের পুলিশ অফিসারের কেরিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল ২০০৮ সালে মুম্বই হামলার সময়। সেইসময় তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে জঙ্গি আজমল কাসভের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সাহসিকতার জন্য তাঁকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিলেন।১৯৯০ ব্যাচের আইপিএস অফিসার সদানন্দ বিদায়ী ডিজিপি রশ্মি শুক্লার স্থলাভিষিক্ত হবেন। রশ্মি শুক্লা আগামী ৩ জানুয়ারি অবসর নিচ্ছেন। এরপরই দুই বছরের জন্য মহারাষ্ট্র পুলিশ বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সদানন্দ। সম্প্রতি কেন্দ্র থেকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে তারিখটি রাজ্য ক্যাডারে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কেন্দ্রের ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনআইএ) প্রধান ছিলেন তিনি।

    আইপিএস সিনিয়র অফিসার সদানন্দ দাতকে মহারাষ্ট্রের পরবর্তী ডিজিপি হিসেবে নিয়োগ করা হল। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে কুণাল পাটিল/হিন্দুস্তান টাইমস)
    আইপিএস সিনিয়র অফিসার সদানন্দ দাতকে মহারাষ্ট্রের পরবর্তী ডিজিপি হিসেবে নিয়োগ করা হল। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে কুণাল পাটিল/হিন্দুস্তান টাইমস)

    ২০০৮ সালে মুম্বই হামলার সময় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সেন্ট্রাল জোন) ছিলেন আইপিএস অফিসার সদানন্দ। জঙ্গি আজমল কাসভ ও আবু ইসমাইলকে হাসপাতালের ছাদে ঘিরে ফেলেছিল পুলিশের দল। শার্পনেলে গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। তাঁর শরীরে যে ধাতব অংশ ঢুকে গিয়েছিল, সেটাকে যুদ্ধক্ষেত্রের 'মেডেল' হিসাবে বর্ণনা করেছেন তিনি। লিফট অপারেটরকে উদ্ধার করেছিলেন। যে ব্যক্তিকে 'শিল্ড' হিসেবে ব্যবহার করছিল কাসভরা।

    আইপিএস অফিসার সদানন্দের রাজ্যের অনেক সংস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি মহারাষ্ট্র অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াডের (এটিএস) প্রধান ছিলেন। সিবিআইতে ডিআইজি, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) ইনস্পেক্টর জেনারেল (অপারেশনস), মীরা-ভায়ান্দর এবং ভাসাই-ভিরার শহরের পুলিশ কমিশনার এবং মুম্বইয়ের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (আইনশৃঙ্খলা) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন অতীতে।

