Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    চিনা জাহাজে ছাড়! কৃতজ্ঞতায় হরমুজ প্রণালী 'উপহার' যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানের : Report

    গত শনিবার ইরানের রাজধানী তেহরানে ইজরায়েল এবং মার্কিন সেনার যৌথ হানার পর থেকেই কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে পারস্য উপসাগর থেকে ওমান উপসাগরে পৌঁছনোর সংযোগস্থল তথা ৩৩ কিলোমিটার চওড়া হরমুজ প্রণালী।

    Published on: Mar 04, 2026 10:00 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হরমুজ প্রণালী দিয়ে কেবল চিনের পণ্য বোঝাই জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে ছাড় ঘোষণা করল ইরান। এদিকে, হরমুজ প্রণালীতে নিরাপত্তা বজায় রাখতে সব পক্ষকে আহ্বান জানিয়েছে চিন। গত শনিবার ইরানের রাজধানী তেহরানে ইজরায়েল এবং মার্কিন সেনার যৌথ হামলার পর থেকেই কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে হরমুজ প্রণালী, যা পারস্য উপসাগরের বন্দরগুলোকে উন্মুক্ত সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ।

    চিনা জাহাজে ছাড়! (REUTERS)
    চিনা জাহাজে ছাড়! (REUTERS)

    সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইরানকে সমর্থন জানিয়েছে চিন। তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ চিনের তেল পরিবহনকারী জাহাজগুলিকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ইরান। চিনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, চিন সব পক্ষকে অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধ করতে, উত্তেজনা আরও বাড়ানো থেকে বিরত থাকতে, হরমুজ প্রণালীতে নৌপথের নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব পড়া থেকে রক্ষা করতে আহ্বান জানাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিন তার জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, চিনের বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং ই গত রবিবার রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সঙ্গে এক ফোনালাপে এ মন্তব্য করেন।

    ওয়াং ই বলেন, একটি সার্বভৌম দেশের শীর্ষ নেতাকে হত্যা করা এবং সেখানে সরকার পরিবর্তনের উসকানি দেওয়া আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌলিক নীতির পরিপন্থী। তিনি এ ধরনের পদক্ষেপকে স্পষ্টভাবে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সমাধানের আহ্বান জানান তিনি। এদিকে ইরানের সেনাবাহিনী সতর্ক করেছে, চিন ব্যাতিত অনুমতি ছাড়া কোনও জাহাজ হরমুজ প্রণালী অতিক্রমের চেষ্টা করলে সেটাকে লক্ষ্যবস্তু করা হবে। ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর জানিয়েছে, এখন তাদের প্রণালীর উপর ‘পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ’ রয়েছে এবং যেকোনো জাহাজ ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন হামলার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এরমধ্যেই হরমুজ প্রণালীতে ১০টিরও বেশি তেলবাহী জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে। এই তথ্য জানিয়েছে ইরানের সরকারি গণমাধ্যম। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রবিবারই হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ইরান। তারপরেই ওই সংকীর্ন সমুদ্রপথে থাকা একের পর এক ট্যাঙ্কারকে নিশানা করা হয়েছে। অন্যদিকে, বুধবার ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘যদি প্রয়োজন হয়, যত দ্রুত সম্ভব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী হরমুজ দিয়ে ট্যাঙ্কার নিরাপত্তা দেওয়া শুরু করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী নিরাপদভাবে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করবে।'

    হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব

    গত শনিবার ইরানের রাজধানী তেহরানে ইজরায়েল এবং মার্কিন সেনার যৌথ হানার পর থেকেই কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে পারস্য উপসাগর থেকে ওমান উপসাগরে পৌঁছনোর সংযোগস্থল তথা ৩৩ কিলোমিটার চওড়া হরমুজ প্রণালী। অন্যদিকে, পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি থেকে এই পথেই সারা বিশ্বে তেল সরবরাহ করা হয়। বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশ এই পথেই চালান করা হয়। ফলে হরমুজ প্রণালী স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায়, সমস্যার মুখে পড়েছে তেল বহনকারী জাহাজগুলি, সঙ্গে তেল উৎপাদক দেশগুলিও। এদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে জড়িত সব পক্ষকে হরমুজ প্রণালীতে নিরাপত্তা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে চিন। দেশটি তার জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলেও জানিয়েছে।

    News/News/চিনা জাহাজে ছাড়! কৃতজ্ঞতায় হরমুজ প্রণালী 'উপহার' যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানের : Report
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes