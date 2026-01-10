Edit Profile
    Iran Death Toll & Pahlavi's Message: হস্তক্ষেপের জন্য তৈরি থাকুন, ট্রাম্পকে বার্তা ইরানি যুবরাজের, এখনও পর্যন্ত মৃত...

    রেজা বলেন, 'ইরানে আজ ইন্টারনেট নেই, ল্যান্ডলাইন ফোন নেই। মানুষ শুধু বুলেটের মুখোমুখি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেতে সহযোগিতা চাইছি। তিনি যেন ইরানে পদক্ষেপ করেন, সেই আহ্বান জানাচ্ছি।'

    Published on: Jan 10, 2026 9:07 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ইরানে বিক্ষোভের আগুন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। আর এরই মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বড় বার্তা দিয়েছেন ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পহলভি। ইরানে ইসলামি শাসকদের বিরুদ্ধে চলমান বিক্ষোভের আবহে সেই দেশে হস্তক্ষেপ করার দাবি জানান রেজা। তিনি বলেন, 'ইরানে আজ ইন্টারনেট নেই, ল্যান্ডলাইন ফোন নেই। মানুষ শুধু বুলেটের মুখোমুখি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেতে সহযোগিতা চাইছি। তিনি যেন ইরানে পদক্ষেপ করেন, সেই আহ্বান জানাচ্ছি।' ইতিমধ্যেই ইরানের বিক্ষোভে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৬২ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে গতরাতেও ইরানের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ।

    (FILES) Iranian opposition leader and son of the last shah of Iran Mohammad Reza Pahlavi, Reza Pahlavi holds a press conference in Paris on June 23, 2025. The son of the shah of Iran ousted by the 1979 Islamic Revolution, US-based Reza Pahlavi, who had called for major protests on January 8, 2026, meanwhile urged a new show of force in the streets on Januray 9. Iranians staged their biggest protests yet of an almost two week movement sparked by anger over the rising cost of living, chanting slogans including "death to the dictator" and setting fire to official buildings, videos showed. . (Photo by JOEL SAGET / AFP) (AFP)
    এই আবহে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে রেজা লেখেন, 'এটি একটি জরুরি বার্তা। আপনাদের সমর্থন খুবই প্রয়োজন। আপনি ইরানিদের লক্ষ্য করে গুলি চলতে দেখেছেন। আজ শুধু তাদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে না, তাদের পুরো যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেট নেই, ল্যান্ডলাইন নেই। আলি খামেনেই তাঁর এই রক্তাক্ত শক্তি হারানোর ভয় পাচ্ছেন এবং জনগণ আপনার (ট্রাম্পের) সাহায্য চায়। খামেনেই জনগণকে ধ্বংস করার হুমকি দিয়েছেন। সে এই তরুণদের হত্যা করতে চায়। এক ঘণ্টার মধ্যে ইরানের সব রাস্তা বিক্ষোভকারীদের দ্বারা ভরে যাবে এবং তখনই আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'

    রেজা আরও লেখেন, 'আমি মানুষকে রাস্তায় নেমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে অনুপ্রাণিত করেছি। গত রাতে তারা সেটাই করেছে। এই রক্তাক্ত সরকার আপনাকে (ট্রাম্পকে) ভয় পায়। আপনি যা বলছেন তাই হয়েছে। এখন ইরানের জনগণকে সাহায্য করতে এবং হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত থাকুন।' উল্লেখ্য, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনে নেমেছেন ইরানের জনগণ। মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনীতির অবনতির ইস্যুতে এই বিক্ষোভের সূত্রপাত। তবে তেহরান বলছে, এর পেছনে রয়েছে আমেরিকা। অনেক জায়গায় নির্বাসিত ক্রাউন প্রিন্স রেজা পহলভির নামে স্লোগানও দিচ্ছেন মানুষ। এর আগে ১৯৭৯ ইসলামি বিপ্লবের সময় তৎকালীন রাজা তথা রেজার বাবা ইরান ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকে রেজাও নির্বাসনে আছেন।

