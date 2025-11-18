Edit Profile
    চাকরি প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপহরণ! ভারতীয়দের জন্য 'ভিসা-মুক্ত প্রবেশ স্থগিত' ইরানের

    প্রতিবছর সে দেশে বেড়াতে যান বহু ভারতীয় পর্যটক। তবে একের পর এক প্রতারণা ও মানব পাচারের ঘটনা সামনে আসায় এবার ভারতীয়দের জন্য ভিসামুক্ত যাতায়াত বন্ধ করা হল।

    Published on: Nov 18, 2025 12:48 PM IST
    By Sahara Islam
    ভারত ও ইরান দীর্ঘদিনের বন্ধু ও একে অপরের সহযোগী দেশ বলে পরিচিত। এবার সেই ইরানই ভারতীয়দের জন্য ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার বন্ধের ঘোষণা করল। আগামী ২২ নভেম্বর থেকে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একমুখী ভিসামুক্ত প্রবেশের সুযোগ বন্ধ করে দিচ্ছে তেহরান। ইরান সরকারের সিদ্ধান্তের পরই ভারতের বিদেশমন্ত্রক ভ্রমণকারীদের জন্য জরুরি সতর্কতা জারি করেছে।

    ভারতীয়দের জন্য 'ভিসা-মুক্ত প্রবেশ স্থগিত' ইরানের (HT_PRINT)
    ভারতীয়দের জন্য 'ভিসা-মুক্ত প্রবেশ স্থগিত' ইরানের (HT_PRINT)

    কেন এমন পদক্ষেপ করল ইরান?

    বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই ভিসা ছাড়ের সুবিধার অপব্যবহার করে কিছু ভারতীয়কে মিথ্যা চাকরির প্রতিশ্রুতি বা বিদেশে পাঠানোর লোভ দেখিয়ে ইরানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এরপর তাঁদের ইরানে নিয়ে যাওয়ার পর অপহরণ করে মোটা টাকা মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছিল। এমন একাধিক ঘটনা নজরে আসায় এই অপরাধচক্রকে ঠেকাতেই এই সিদ্ধান্ত। এই প্রেক্ষিতেই বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, আগামী ২২ নভেম্বর থেকে ইরান সাধারণ ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের জন্য 'ভিসা-মুক্ত প্রবেশ স্থগিত' করেছে। অপরাধচক্রের অপব্যবহার ঠেকাতেই এই সিদ্ধান্ত। এখন থেকে আন্তর্জাতিক যাত্রীরা যদি ইরানের কোনও বিমানবন্দর হয়ে অন্য দেশে যান, তাহলেও তাঁদের ইরানের বৈধ ভিসা থাকতে হবে। ফলে সব এয়ারলাইনকে যাত্রীদের ভিসা-পত্র আগাম যাচাই করতে বলা হয়েছে। ভারতের তরফে ইরান সফরের ক্ষেত্রে এখন থেকে উচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বলা হয়েছে। কোনও এজেন্ট ভিসা ছাড়াই ইরানে যাতায়াতের প্রতিশ্রুতি দিলে সেই ফাঁদে যেন কেউ না পড়েন। চাকরির আশ্বাস বা তৃতীয় দেশে পাঠানোর নামে ইরান যাওয়ার প্রলোভন এড়াতে।

    সেপ্টেম্বরেও ইরানে ভ্রমণের জন্য ভারতীয়দের সতর্ক করে একটি নির্দেশিকা জারি করে বিদেশ মন্ত্রক। নির্দেশিকায় বিদেশ মন্ত্রক জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে এমন বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যেখানে ভারতীয় নাগরিকদের চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইরান ভ্রমণের জন্য লোভ দেখানো হয়েছে অথবা তাদের তৃতীয় দেশে কর্মসংস্থানের জন্য পাঠানো হবে এই আশ্বাস দিয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ফাঁদে পা দিয়ে সে দেশে পৌঁছতেই এই ভারতীয়দের অপহরণ করে এবং পরিবারের কাছে মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ সামনে এসেছে।

    দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি ও পর্যটনক্ষেত্রকে বাড়ানোর লক্ষ্যে ভারতীয়দের জন্য ভিসামুক্ত প্রবেশ নীতি চালু করেছিল ইরান। প্রতিবছর সে দেশে বেড়াতে যান বহু ভারতীয় পর্যটক। তবে একের পর এক প্রতারণা ও মানব পাচারের ঘটনা সামনে আসায় এবার ভারতীয়দের জন্য ভিসামুক্ত যাতায়াত বন্ধ করা হল। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা এ সমস্যার প্রকট উদাহরণ। দিল্লির ২৬ বছর বয়সি হিমাংশু মাথুরকে ভুয়ো চাকরির প্রতিশ্রুতি ও অস্ট্রেলিয়ার ভিসার আশ্বাসে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে তাঁকে এক সপ্তাহ বন্দী রাখা হয় এবং ২০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দেওয়ার পর ছাড়া করা হয়। মাথুরকে তেহরানে অপহরণের আগে নয়ডায় ১৫ দিনের একটি কোর্সে পাঠানো হয়েছিল। পরে জাকার্তার মাধ্যমে তেহরানে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছানোর বদলে চাবাহরে একটি গ্যাং তাঁকে ও এক সহযোগীকে আটকে রাখে। আরেক ঘটনায়, পাঞ্জাবের অমৃতসরের যুবক গুরপ্রীত সিংকে ব্রিটেনে যাওয়ার প্রলোভনে ফাঁদে ফেলা হয়। তিনি ১৪ সেপ্টেম্বর ইরানে পৌঁছান এবং সেখানে অপহরণকারীরা ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে।

