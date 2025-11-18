INDIA জোটে ভাঙন? বিহারে কংগ্রেসের ভরাডুবিতে 'নেতৃত্ব' প্রশ্ন সমাজবাদী পার্টির, নয়া মুখ অখিলেশ?

বিহারে ধরাশায়ী হয়েছে মহাগঠবন্ধন। এনডিএ-এর জয়কে নানাভাবে ব্যাখ্যা করছেন বিরোধী নেতৃত্ব। এই আবহে ফের একবার বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র নেতৃত্ব বদল নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।ইতিমধ্যেই কংগ্রেস রাহুল গান্ধীকে সরিয়ে দেওয়ার ডাক উঠেছে জোটের অন্দরে। তবে সেখানেও বিবাদ অব্যাহত।
কী বলছে সমাজবাদী পার্টি?
সূত্রের খবর, রাহুল গান্ধীকে সরিয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আওয়াজ তোলা হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ব্লকের মুখ করা উচিত। অন্যদিকে, জায়গা ছাড়তে নারাজ অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। কনৌজের সাংসদ অখিলেশ যাদবকেই বিরোধী জোটের নতুন মুখ করার দাবি তুলেছেন সমাজবাদী পার্টির লখনউ সেন্ট্রালের বিধায়ক রবিদাস মেহরোত্রা। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের নিরিখে ইন্ডিয়া জোটের মেজ শরির সমাজবাদী পার্টি। ৩৭ জন সাংসদ রয়েছে অখিলেশের দলের। বিরোধী দলগুলির মধ্যে কংগ্রেসের পরেই লোকসভায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দল সমাজবাদী পার্টি। এই আবহে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব বদলের দাবি তুলে লখনউ সেন্ট্রালের বিধায়ক রবিদাস মেহরোত্রা বলেন, নির্বাচন ইভিএমের বদলে ব্যালটে হলে ইন্ডিয়া জোট বিহারে সরকার গঠন করত। অখিলেশ যাদব বারবার ব্যালট ভোটিংয়ে ফিরে আসার জন্য চাপ দিচ্ছেন এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কংগ্রেসের উপর চাপ বাড়িয়ে তিনি বলেন, 'সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবের ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। সমাজবাদী পার্টি উত্তরপ্রদেশে একা সরকার গঠন করতে সক্ষম।'
বিহার ও কংগ্রেসের অবস্থান
২০২০ সালের বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস মাত্র ১৯টি আসন জিতেছিল। এবার হাল আরও খারাপ। ঝুলিতে এসেছে মাত্র ছয়'টি আসন। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতারা নির্বাচনের আগে বিহারে বেশ কয়েকটি সমাবেশ করার পরেও দলের এই ভরাডুবি। মহাগঠবন্ধনের শরিক তথা কংগ্রেসের 'বন্ধু', আরজেডি ২৫টি আসন জিতেছে-যা ২০২০ সালের চেয়ে আসন সংখ্যা ৫০টি কম। অন্যদিকে, এনডিএ বিহারে বিশাল জয় পেয়েছে, ২৪৩ সদস্যের বিধানসভায় ২০২টি আসন জিতেছে। একের পর এক নির্বাচনে খারাপ ফল হচ্ছে কংগ্রেসের। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৯৯টি আসন জিতেছিল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। তারপর থেকে একাধিক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে অত্যন্ত খারাপ ফল করেছে হাত শিবির। গত বছর অনুষ্ঠিত আটটি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে বিজেপি এবং তার মিত্ররা ছয়'টিতে জয়লাভ করেছে, যার মধ্যে হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনও রয়েছে।
তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য
এর আগে, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, দলীয় প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। গত বছর এনডিটিভিকে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'ইন্ডিয়া জোটে, কে নেতা? কাউকে নেতা হিসেবে, বিরোধী দলের মুখ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়নি। এখন এটা করতে হবে। কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে; এটা প্রমাণিত। কংগ্রেস নেতারা হরিয়ানায় চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে, তারা ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস রেখেছিলাম, কিন্তু তারা সাফল্য পায়নি।' মজার বিষয় হল, সেই সময়ে আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদবও ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব হিসাবে তৃণমূল সুপ্রিমোর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেতা হিসেবে গ্রহণ করা হবে কিনা তা নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, আরজেডি প্রতিষ্ঠাতা গত বছর বলেছিলেন, 'তাঁকে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।'