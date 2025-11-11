PAN-Aadhaar Card Latest Update: প্যানের সঙ্গে আদৌও আধারের লিঙ্ক করা আছে? জানুন ১ মেসেজেই, না থাকলে কী কী করবেন?
সমস্ত করদাতাদের বাধ্যতামূলকভাবে প্যান কার্ড এবং আধার কার্ড লিঙ্ক করতে হবে। যদি দুটি নথি লিঙ্ক করা না থাকে, তাহলে আপনার প্যান নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। তার ফলে আর্থিক লেনদেন, ট্যাক্স রিফান্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যাচাই করা এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজ আটকে যেতে পারে।
কিন্তু অনেকেই ভুলে যান যে আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের লিঙ্ক করিয়েছেন কিনা। বারবার ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করতেও চান না অনেকে। সেই পরিস্থিতিতে সহজেই সেই কাজটা করার উপায় এসে গিয়েছে। স্রেফ একটা মেসেজ পাঠিয়েই আপনি জেনে নিতে পারবেন যে আপনার প্যান কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ করা আছে কিনা। আর যদি লিঙ্ক করা না থাকে, তাহলে কীভাবে করতে হবে, সেটাও জেনে নিন।
কীভাবে দেখবেন যে আধার ও প্যান কার্ড লিঙ্ক আছে কিনা?
১) মোবাইল ফোনের এসএমএস অ্যাপ খুলুন। এবার এই ফর্ম্যাটে একটি নতুন মেসেজ টাইপ করুন --- UIDPAN <স্পেস> <12 সংখ্যার আধার নম্বর> <স্পেস> <10 সংখ্যার প্যান নম্বর> উদাহরণ: UIDPAN 123456789034 ABCDE1234F
২) এই মেসেজটি 567678 বা 56161 নম্বরে পাঠান। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আপনি একটি মেসেজ পাবেন। যেখানে লেখা থাকবে আপনার প্যান কার্ড এবং আধার কার্ড লিঙ্ক করা আছে নাকি। লিঙ্ক থাকলে মেসেজে পাবেন Linked। নাহলে আসবে Not Linked।
যদি আপনার লিঙ্ক করা থাকে, তাহলে আপনি এই মেসেজটি পাবেন: ‘Your PAN
is already linked with Aadhaar ’। আর যদি লিঙ্ক না করা থাকে, তাহলে মেসেজ আসবে ‘Your PAN
is not linked with Aadhaar ’।
প্যান কার্ড ও আধার কার্ড লিঙ্ক না থাকলে কী করবেন?
যদি জানতে পারেন যে আপনার প্যান কার্ড এবং আধার কার্ড লিঙ্ক করা নেই, তাহলে ঘাবড়ানোর কোনও কারণ নেই। কোন কোন উপায়ে সেই কাজ করা যাবে, তা দেখে নিন।
প্রথম উপায়: অনলাইনে https://www.incometax.gov.in/iec/foportal-এ যান। ‘Link Aadhaar’ বিভাগটি খুলুন। প্যান কার্ড, আধার কার্ড নম্বর এবং মোবাইল নম্বর লিখুন। ওটিপি মাধ্যমে যাচাই করে লিঙ্কিং প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করুন।
দ্বিতীয় উপায়: এসএমএসের মাধ্যমে লিঙ্ক করুন। আপনি এসএমএসের মাধ্যমেও প্যান কার্ড এবং আধার কার্ড লিঙ্ক করতে পারেন। এই ফর্ম্যাট হবে - UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN>। আর সেটি 567678 বা 56161 নম্বরে পাঠিয়ে দিন।
