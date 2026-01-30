Edit Profile
    মাঘমেলা বিতর্কের অবসান? শঙ্করাচার্যের কাছে ক্ষমা চাইবে যোগী প্রশাসন, ইঙ্গিতবাহী বার্তা সহযোগীর

    বুধবার বারাণসীতে পৌঁছোনোর পর শঙ্করাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেন লখনউয়ের দুই সরকারি আধিকারিক।

    Published on: Jan 30, 2026 2:19 PM IST
    By Sahara Islam
    মাঘমেলা বিতর্কের কী অবসান ঘটতে চলেছে? এমনই ইঙ্গিত দিয়ে জ্যোতির্পীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর সহযোগী বললেন, শঙ্করাচার্যের কাছে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ প্রশাসন। যদিও সরকারিভাবে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি।

    মাঘমেলা বিতর্কের অবসান? (PTI)
    বিতর্কের সূত্রপাত

    জানুয়ারির শুরুতেই বিতর্কের সূত্রপাত হয়। শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুগামীদের অভিযোগ, মাঘমেলার সময়ে মৌনী অমাবস্যায় প্রয়াগরাজের সঙ্গমে তাঁরা ডুব দিতে গেলে বাধা পান। তবে প্রশাসনের তরফে দাবি হয়, রথে চেপে স্নান করতে যাচ্ছিলেন শঙ্করাচার্য। ভিড় এলাকায় মানুষজন পদপিষ্ট হতে পারেন মনে করে তাঁর রথযাত্রা আটকানো হয়। অন্যান্য পুণ্যার্থীদের মতো শঙ্করাচার্যও হেঁটে যেতে বলা হয়। টানাপড়েনের মধ্যে বুধবার প্রয়াগরাজের সঙ্গমে স্নান না করে বারাণসীতে চলে যান শঙ্করাচার্য। শঙ্করাচার্য অভিযোগ করেন, তাঁকে ‘অপমান’ করা হয়েছে। স্নান না করার সিদ্ধান্তে ‘হতবাক’ হয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষও।

    কী বলছেন শঙ্করাচার্যের সহযোগী?

    শঙ্করাচার্যের মিডিয়া ইনচার্জ যোগীরাজ সরকার বলেন, ‘প্রয়াগরাজের কর্মকর্তারা আশা করেননি যে শঙ্করাচার্য আচমকা মাঘমেলা ছেড়ে বারাণসী চলে যাবেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ১ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ মাঘপূর্ণিমায় স্নানের পর তিনি যেতে পারেন। সেই সময়ে মধ্যে তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হবেন তাঁরা। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় হতবাক হয়েছেন প্রয়াগরাজ কর্তৃপক্ষ।’ বুধবার বারাণসীতে পৌঁছোনোর পর শঙ্করাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেন লখনউয়ের দুই সরকারি আধিকারিক। তাঁকে মাঘমেলায় ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন তাঁরা। এবং আসন্ন মাঘ পূর্ণিমায় স্নান করার জন্যও আবেদন করেন। ওই সাক্ষাতের সময় প্রশাসনকে দু’টি শর্ত দিয়েছিলেন শঙ্করাচার্য। যার মধ্যে একটি, দায়ী কর্মকর্তাদের লিখিত ক্ষমা চাইতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত ছিল, চার জন শঙ্করাচার্যের জন্যই প্রোটোকল মানতে হবে।

    যোগীরাজ দাবি করেন, কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে শঙ্করাচার্যকে পালকিতে চাপিয়ে প্রয়াগরাজের সঙ্গমে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনের তরফে। তবে শঙ্করাচার্য সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। এই সপ্তাহের শুরু থেকেই শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মধ্যে টানাপড়েন চলছে। প্রয়াগরাজের সঙ্গমে স্নান করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে শঙ্করাচার্যের সহযোগীর মন্তব্যে কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে যে হয়তো এই বিতর্কের খুব শীঘ্রই অবসান ঘটবে। এর আগে শঙ্করাচার্যকে নোটিস ধরায় প্রয়াগরাজ মেলা কর্তৃপক্ষ। সুপ্রিম কোর্টের একটি মামলার উল্লেখ করে তাতে বলা হয়, যতদিন ওই মামলার নিষ্পত্তি না হচ্ছে, ততদিন কোনও ধর্মীয় নেতাকে জ্যোতিষ পীঠের শঙ্করাচার্য হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না বলে জানিয়েছিল শীর্ষ আদালত। তবে অনেকের মতে, প্রয়াগরাজ কর্তৃপক্ষের ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে দিয়ে উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে।

