    USA ISIS Inspired Attacker: নয়া বছরে আমেরিকায় রক্তের স্রোত বইয়ে দিতে চেয়েছিল, ধৃত ISIS অনুপ্রাণিত জঙ্গি

    নববর্ষের প্রাক্কালে সন্ত্রাসী হামলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে জানাল এফবিআই। জানা গিয়েছে, এই হামলার ছক কষা জঙ্গি আদতে ইসলামিক স্টেটের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত। ঘটনায় ধৃতের নাম ক্রিশ্চান স্টার্ডিভ্যান্ট, বয়স ১৮ বছর।

    Published on: Jan 03, 2026 8:04 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    নববর্ষে আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার ছক বানচাল করল এফবিআই। জানা গেল, নর্থ ক্যারোলাইনায় নববর্ষের প্রাক্কালে সন্ত্রাসী হামলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে জানাল এফবিআই। এরই সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা জানায়, তারা সফলভাবে সেই হামলা প্রতিহত করেছে এবং দোষীকে গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, এই হামলার ছক কষা জঙ্গি আদতে ইসলামিক স্টেটের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত। ঘটনায় ধৃতের নাম ক্রিশ্চান স্টার্ডিভ্যান্ট, বয়স ১৮ বছর।

    নববর্ষে আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার ছক বানচাল করল এফবিআই। (AP)
    নববর্ষে আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার ছক বানচাল করল এফবিআই। (AP)

    এফবিআই কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্টারউইন্ড নববর্ষ উদযাপন করতে আসা লোকজন এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের টার্গেট করার পরিকল্পনা করছিল ক্রিশ্চান। হাতুড়ি ও ছুরি দিয়ে এই হামলার ছক কষেছিল সে। ষড়যন্ত্রটি প্রকাশ্যে আসার পরেই এফবিআই এজেন্টরা ক্রিশ্চানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালান। সেই সময় তাঁরা একটি হাতে লেখা নোট পেয়েছিলেন। সেই নোটে হেডিং ছিল - ‘নতুন বছরের আক্রমণ ২০২৬’। বাজেয়াপ্ত সেই নোটে নাকি ২০ জনকে ছুরিকাঘাত করে খুন করার বিশদ পরিকল্পনার বর্ণনা ছিল।

    সংবাদ সম্মেলনে এফবিআই কর্তা জানিয়েছেন, আইএস-এর প্রতি নিজের সমর্থন ব্যক্ত করতে ক্রিশ্চান এই হামলার চেষ্টা করছিল এই আবহে আইএস-কে সাহায্য করার অভিযোগ এনে ক্রিশ্চানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে হামলা বানচাল হওয়ায় আপাতত ক্রিশ্চানের বিরুদ্ধে জঙ্গি হানার ধারায় মামলা রুজু করা হয়নি। এই সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করার জন্য এজেন্টদের প্রশংসা করেন এফবিআই ডিরেক্টর কাশ প্যাটেল।

    এদিকে জানা গিয়েছে, ১৮ বছর বয়সি ক্রিশ্চান মিন্ট হিলের বাসিন্দা। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকেই এফবিআই-এর নজরে ছিল এই ক্রিশ্চান। এর আগে নাকি ক্রিশ্চান বিদেশে এক আইএস জঙ্গির সঙ্গে যোগাযোগও করেছিল। সেই জঙ্গি নাকি ক্রিশ্চানকে কালো পোশাক পরে হাতুড়ি-ছুরি দিয়ে হামলার কথা বলেছিল। স্থানীয় একটি জনপ্রিয় স্টেশনারি স্টোরে এই হামলার সামগ্রী সংগ্রহ করেছিল ক্রিশ্চান। এই জঙ্গিকে আদালতে পেশ করা হয়। আপাতত এই জঙ্গিমনস্ক তরুণ এফবিআই হেফাজতে রয়েছে। আগামী ৭ জানুয়ারি ফের শুনানি হবে এই মামলার। ততদিন এফবিআই গোয়েন্দারা জেরা করবে ক্রিশ্চানকে।

