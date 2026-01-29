বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে জামাত এবং চরমোনাই পীরের দল ইসলামি আন্দোলনের মধ্যে জোট হওয়ার কথাবার্তা চলছিল। আর নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই এই দুই ইসলামপন্থী দলের মধ্যে রেশারেশি বেড়েছে। এই আবহে ২৮ জানুয়ারি ভোলায় ইসলামি আন্দোলনের মহিলা কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠল জামাতের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রাজনীতিতে যদি জামাতে ইসলামি হয় ইসলামি চরমপন্থী দল তো চরমোনাই পীরের দল হল কট্টরপন্থী।
রিপোর্ট অনুযায়ী, ভোলা-৪ আসনে ইসলামি আন্দোলনের প্রার্থী কামাল উদ্দিনের মেয়ে মারিয়া কামাল কয়েকজন নারী কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারে বেড়িয়েছিলেন। সেই সময় তাঁদের ওপর চড়াও হয় জামাত কর্মীরা। এতে তিনজন মহিলা আহত হন। ঘটনা প্রসঙ্গে মারিয়া কামাল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, মোট ৮ মহিলা কর্মীকে নিয়ে তিনি এবং তাঁর দুই ভাই প্রচারে নেমেছিলেন। তখন তাঁদের এলাকা ছাড়ার জন্য হুমকি দেয় জামাত কর্মীরা। পরে ফোন করে আরও জামাত কর্মীদের সেখানে জড়ো করা হয় এবং তাঁদের মারধর করা হয়। পরে জামাতের তরফ থেকে জানানো হয়, হামলার ঘটনায় দলের কেউ জড়িত থাকলে সাংগঠনিক ভাবে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। এদিকে এই ঘটনায় পুলিশে কোনও মামলা রুজু করা হয়নি। দুই ইসলামি দল নিজেদের মধ্যে বিষয়টি মিটমাট করে নেওয়ার চেষ্টা করছে।
কয়েকদিন আগেই জামাতে ইসলামিকে আক্রমণ শানিয়ে চরমোনাই পীর বলেছিলেন, জামাত নেতারা 'বেপর্দা' নারীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করেন। তাঁর সেই মন্তব্যে বিস্তর বিতর্ক হয়েছিল। এবার দুই ইসলামি দলের মধ্যে সংঘর্ষ হল ভোলায়। তাতে মার খেলেন চরমোনাই পীরের দলের মহিলা কর্মীরা। প্রসঙ্গত, আসন সমঝোতা না হওয়ায় দুই ইসলামি দলের মধ্যে জোট হতে হতেও হয়নি শেষ পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে রাজনীতির ময়দানে দুই দলের সমর্থকরা একে অপরের ওপর মারমুখি হয়ে উঠেছে। এদিকে জোট না হলেও শীর্ষ পর্যায়ে চরমোনাই এবং জামাতের মধ্যে সদ্ভাব রয়েছে। চরমোনাই পীর এবং তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয়নি জামাত। তবে কট্টরপন্থী চরমোনাই পীরের অভিযোগ, জামাতের মধ্যে 'ইসলামি মূল্যবোধের' কিছুটা হলেও অভাব রয়েছে।
News/News/Islami Andolon Vs Jamaat In Bangladesh: বাংলাদেশে চরমপন্থী বনাম কট্টরপন্থী! জামাতের মার ইসলামি দলের নারীকর্মীদের