ISPL Auction: ১৪৪ জনের দাম উঠল ১০ কোটি! ISPL নিলামে চমক কলকাতার, সবেথেকে দামি কে? পেপটক সচিনের
টেনিস বল টি১০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগের তৃতীয় সিজনের নিলাম হল। যেখানে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে ১৪৪ জন খেলোয়াড়ের পিছনে। বিজয় পাওলে এই নিলামের সবচেয়ে বড় নাম হয়ে দাঁড়িয়েছেন। গতবারের চ্যাম্পিয়ন মাঝি মুম্বই তাঁকে ৩২.৫ লাখ টাকায় দলে নিয়েছে। যা টুর্নামেন্ট ইতিহাস। পশ্চিমাঞ্চলের এই তারকা অলরাউন্ডার গত মরশুমে মুম্বইকে নেতৃত্ব দিয়ে খেতাব জিতিয়েছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলেরই কেতন মাত্রেকে চেন্নাই সিংঘমকে ২৬.৪০ লাখ টাকায় রেখে দিয়েছে রাইট টু ম্যাচ (RTM) কার্ড ব্যবহার করে।
আমেদাবাদ লায়নস আর দিল্লি সুপারহিরোস- এই দুই নতুন দল এই লিগে যোগ দেওয়ায় সিজন ৩ এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক সংস্করণ হয়ে উঠতে চলেছে। এবারের টুর্নামেন্ট হবে আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সুরাটের লালভাই কন্ট্র্যাকটর স্টেডিয়ামে।
এবার নিলামের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেট ও বিনোদন জগতের সবচেয়ে বড় নামগুলোর কয়েকজন, যাঁদের মধ্যে আছেন ISPL কোর কমিটির সদস্য সচিন তেন্ডুলকর, আশিস শেলার, মিনল অমোল কালে, সুরজ সম্রাট ও প্রেসিডেন্ট (অপারেশন) দীপক চৌহান। দলের যুগ্ম মালিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অক্ষয় কুমার (শ্রীনগর কে বীর), সইফ আলি খান ও অক্ষয় কম্বোজ (টাইগার্স অফ কলকাতা), ঋত্বিক রোশন ও দিব্য ডাঙ্গি (বেঙ্গালুরু স্ট্রাইকার্স), নীতি আগরওয়াল (মাঝি মুম্বই), জায়েদ নোমান (ফ্যালকন রাইজার্স হায়দরাবাদ), রাজদীপ গুপ্ত (চেন্নাই সিংঘম) এবং অজয় দেবগন, জাহিদ মহম্মদ বিজাপুরা ও ইজাজ আহমেদ খানুসিয়া (আমদাবাদ লায়নস), সলমান খান ও অর্পিতা খান শর্মা (দিল্লি সুপারহিরোজ)।
অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগেও জোরদার দর হাঁকা চলেছে। শেষপর্যন্ত অঙ্কিত যাদব সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের তকমা ছিনিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে কলকাতার টাইগার্স কিনে নিয়েছেন ৬.৫০ বাৎ টাকা দিয়ে। পাশাপাশি ১৬ বছরের রুদ্র পাতি সিজন ৩-এর কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হয়ে উঠে ইতিহাস তৈরি করেন, যখন শ্রীনগর কে বীর তাঁকে বেস প্রাইস ৩ লাখ টাকায় কিনে নেয়।
নিলাম চলাকালীন সচিন তেন্ডুলকর বলেছেন, ‘আমি ক্রিকেট খেলতা শুরু করেছিলাম আমার আবেগ ছিল বলে। অতএব সমস্ত ISPL খেলোয়াড়কে আমি এই পরামর্শই দেব যে নিজের মত করে খেল। কাল যেমন ছিলে, আজ তার থেকে উন্নতি করতে পারবে কি? এটা এমন একটা মঞ্চ যেখানে তুমি মাঠে নেমে নিজেকে মেলে ধরতে পারবে আর এখানে সবাইকে তোমাকে দেখছে, তোমার প্রতিভা উপভোগ করছে। পাহাড়ে ওঠো যাতে তুমি দুনিয়াটা দেখতে পাও, দুনিয়া যাতে তোমায় দেখতে পায় তার জন্যে নয়।’