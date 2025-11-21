Edit Profile
    ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৫ মিটার নিচে, ৭ কিমি সুড়ঙ্গ! গাজায় হামাসের 'গুপ্ত' ঘাঁটির খোঁজ পেল ইজরায়েল

    আইডিএফ জানিয়েছে, লেফটেন্যান্ট গোল্ডিনের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত হামাস জঙ্গি মারওয়ান আল-হামসকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

    Published on: Nov 21, 2025 4:10 PM IST
    By Sahara Islam
    ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৫ মিটার নিচে, ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গে ৮০ টি ঘর বিশিষ্ট কমপ্লেক্স। সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপন করে নিজেদের যাবতীয় কার্যকলাপ চালাত হামাস। গাজায় হামাসের ঘাঁটিতে হানা দিয়ে এমনই সুড়ঙ্গের হদিশ পেল ইজরায়ে ডিফেন্স ফোর্সের। সম্প্রতি এই সুড়ঙ্গ থেকেই উদ্ধার হয়েছে ২০১৪ সালে মৃত ইজরায়েল সেনার লেফটেন্যান্ট হারদার গোল্ডিনের মৃতদেহ। ২০১৪ সালে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের সময় গাজায় অতর্কিত হামলায় মৃত্যু হয়েছিল তাঁর।

    গাজায় হামাসের 'গুপ্ত' ঘাঁটির খোঁজ পেল ইজরায়েল (সৌজন্যে টুইটার)
    গাজায় হামাসের 'গুপ্ত' ঘাঁটির খোঁজ পেল ইজরায়েল (সৌজন্যে টুইটার)

    সম্প্রতি গাজার মাটিতে হামাসের ঘাঁটিতে হানা দিতেই চক্ষুচড়ক গাছ ইজরায়েলের। তখনই ইজরায়েল সেনাবাহিনী এক গভীর সুড়ঙ্গের হদিশ পেয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স হামাসের সুড়ঙ্গের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রীতিমত শোরগোল আন্তর্জাতিক মহলে। ইজরায়েল সেনা জানিয়েছে, এই সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার হয়েছে লেফটেন্যান্ট গোল্ডিনের মৃতদেহ। আইডিএফের দাবি, রাফার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার ঠিক নিচেই রয়েছে এই সুড়ঙ্গ। রাষ্ট্রসংঘের প্যালেস্তিনীয় শরনার্থী এজেন্সির কম্পাউন্ড, মসজিদ, ক্লিনিক ও কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের ঠিক নিচ থেকে শুরু হচ্ছে সুড়ঙ্গটি। হামাস কমান্ডাররা অস্ত্র লুকিয়ে রাখতে, হামলার পরিকল্পনা সাজাতে ও দীর্ঘ সময় ধরে লুকিয়ে থাকার জন্য এই সুড়ঙ্গ ব্যবহার করত।

    সুড়ঙ্গে কী রয়েছে?

    আইডিএফ জানিয়েছে, মাটি থেকে ২৫ মিটার নিচে অবস্থিত ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৮০টি ঘর বিশিষ্ট এই সুড়ঙ্গ খুঁজে বের করেছে ইজরায়েলের ‘এলিট ইয়াহালোম কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট’ এবং ‘দ্য শায়েতেত ১৩ নেভাল কমান্ডো ইউনিট।' এর ভেতর থেকে হামাসের শীর্ষ নেতারা নানা অভিযান পরিচালনা করত, এমন কামরার হদিশ মিলেছে সুড়ঙ্গে। এই হামাস নেতাদের মধ্যে ছিল মহম্মদ শাবানাও। বলে রাখা ভালো, মে মাসে ইজরায়েল সেনার অভিযানে হামাস প্রধান মহম্মদ সিনওয়ারের সঙ্গে মৃত্যু হয়েছিল মহম্মদ শাবানারও। এই সব হামাস যোদ্ধারা এই সুড়ঙ্গ যে ব্যবহার করত সে প্রমাণও মিলেছে।

    হামাস সদস্য গ্রেফতার

    আরেকটি এক্স পোস্টে আইডিএফ জানিয়েছে, লেফটেন্যান্ট গোল্ডিনের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত হামাস জঙ্গি মারওয়ান আল-হামসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারপর থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবশেষে গোল্ডিনের দেহাবশেষ উদ্ধার করে সেনা। ইজরায়েল সেনা আরও জানিয়েছে, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে গোল্ডিনকে উদ্ধার করতে অভিযান শুরু হয়েছিল। এর জন্য ৬ মাস ধরে চলে এই গোপন অভিযান। এর ফলেই ওই সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে উদ্ধার হয় গোল্ডিনের দেহ। ২০১৪ সালে গাজা যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন গোল্ডিন। মৃত্যুর পর থেকে তাঁর মৃতদেহ গাজায় রাখা ছিল। এখনও পর্যন্ত হামাস তাঁর মৃত্যুর দায় বা মৃতদেহের মালিকানা স্বীকার করেনি।

    ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ

    ২০২৩ সাল থেকে গাজায় যে যুদ্ধ চলেছে, তাতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। হামাস-ইজরায়েলের যুদ্ধ বন্ধ করতে আগেই ২০ দফা প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কূটনৈতিক বিশেজ্ঞ মহলের একাংশের মতে, গাজায় শান্তি ফেরাতে সক্ৰিয় ভুমিকা পালন করেছিলেন ট্রাম্প। গাজা নিয়ে ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাবে আগেই সিলমোহর দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের মতে, রাষ্ট্রসংঘে এমন শান্তি প্রস্তাব পাশ হবার ফলে তা এখন থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল। আগামী দিনে এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে গাজায় আন্তর্জাতিক সেনা নামতে পারে। এমনকী গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

