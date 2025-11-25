Edit Profile
    দিল্লি বিস্ফোরণের পর ভারত সফর স্থগিত করলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু

    ভারত সফর আপাতত স্থগিত ঘোষণা করলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। কী বললেন তিনি?

    Published on: Nov 25, 2025 11:11 AM IST
    By Suman Roy
    ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু আবারও চলতি বছরের শেষের দিকে ভারত সফর স্থগিত করেছেন। দুই সপ্তাহ আগে দিল্লিতে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পরে নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে এই সফর এখন বাড়ানো হয়েছে। গত এক দশকের মধ্যে রাজধানীতে এই হামলাটি সবচেয়ে বড় বলে মনে করা হচ্ছে, এতে কমপক্ষে ১৫ জন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

    ইসরায়েলি মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম i24NEWS সূত্রের খবর অনুযায়ী, নেতানিয়াহু এখন নিরাপত্তা মূল্যায়নের পরে আগামী বছর তার ভারত সফরের জন্য একটি নতুন তারিখ নির্ধারণ করার চেষ্টা করবেন। তিনি ২০১৮ সালে ভারতে তাঁর সর্বশেষ সরকারি সফর করেছিলেন। এর আগে শোনা গিয়েছিল, চলতি বছরের শেষ নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ভারত সফরে আসতে পারেন। তবে এই বছর তৃতীয়বারের মতো তিনি তাঁর নির্ধারিত সফর বাতিল বা স্থগিত করেছেন।

    এর আগে সেপ্টেম্বরে, ইসরাইল ১৭ সেপ্টেম্বর পুনরায় নির্বাচন করার ঘোষণা দেওয়ার পরে তার ভারত সফর বাতিল করা হয়েছিল। এর আগে এপ্রিলের নির্বাচনের কারণে ভারত সফর স্থগিত করেছিলেন তিনি। দিল্লি হামলার পর নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর মূল্যায়ন শেষ হওয়ার পরই নেতানিয়াহুর ভারত সফরের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হবে। নেতানিয়াহু ইতোমধ্যে দিল্লি বিস্ফোরণে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘ভারত ও ইজরায়েল হল প্রাচীন সভ্যতা, যা চিরন্তন সত্যের উপর দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাস আমাদের শহরগুলিতে আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু তা কখনও আমাদের আত্মাকে নাড়াতে পারে না। আমাদের দেশের আলো শত্রুর অন্ধকারকে জয় করুক।’

