ISRO Bahubali Rocket Launch Details: ইসরোর বাহুবলীতে চেপে যাওয়া সবচেয়ে ভারী স্যাটেলাইট পৌঁছল মহাকাশে, ওজন কত জানেন?

ভারতের 'বাহুবলী' রকেট নামে পরিচিত লঞ্চ ভেহিকেল মার্ক-৩ (LVM3)-M6 পাড়ি দিল মহাকাশে। আজ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে মার্কিন সংস্থা এএসটি স্পেসমোবাইলের একটি পরবর্তী প্রজন্মের কমিউনিকেশনস স্যাটেলাইট নিয়ে মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে বাহুবলী। রিপোর্ট অনুযায়ী, বাহুবলী রকেটে থাকা স্যাটেলাইটটির নাম ব্লুবার্ড ৬। ইসরোর রকেটে থাকা এই স্যাটেলাইটের লক্ষ্য হবে মহাকাশ থেকে সাধারণ স্মার্টফোনে সরাসরি ব্রডব্যান্ড সম্প্রচার করা। এদিকে বাহুবলী রকেটে চেপে মহাকাশে যাওয়া সবচেয়ে ভারী পেলোড হয়ে গেল এই ব্লুবার্ড-৬। এই উপগ্রহের ওজন ৬১০০ কেজি। এটির উড়ানে ২টি এস২০০ সলিড বুস্টার ব্যবহার করা হয়েছিল।
আদ শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে সফল উৎক্ষেপণ হয় বাহুবলীর। যাত্রা শুরুর ১৫ মিনিট পরই ব্লুবার্ড ৬ নিজের নির্বাধির কক্ষপথে পৌঁছে রকেটটি থেকে আলাদা হয়ে যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫২০ কিলোমিটার উচ্চতায় থাকা কক্ষপথই ছিল ব্লুবার্ড ৬-এর গন্তব্য। ইসরোর নিউস্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং মার্কিন সংস্থার চুক্তির অধীনে আজকের এই উৎক্ষেপণ। এদিকে সতর্কতা অবলম্বনের খাতিরে আজ বাহুবলীর লঞ্চ ৯০ সেকেন্ড পিছিয়ে দিয়েছিল ইসরো। অন্য উপগ্রহের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে ধাক্কা লাগার আশঙ্কা থেকেই উৎক্ষেপণ বিলম্বির করা হয়েছিল কিঞ্চিত। এই আবহে আজ পূর্বনির্ধআরিত ৮টা ৫৪ মিনিটের বদলে রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল ৮টা ৫৫ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে।
আজও পর্যন্ত ইসরোর এই বাহুবলী রকেট মোট ৮ বার মহাকাশে গেল। সব ক্ষেত্রেই বাহুবলীর উৎক্ষেপণ সফল হয়েছে। এই রকেটই ২০২৩ সালে ভারতের ঐতিহাসিক চন্দ্রযান-৩-কে সফলভাবে বহন করে মহাকাশে পৌঁছে দিয়েছিল। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই হেভি-লিফট রকেটটি বিশাল আকারের। এটি ৪৩.৫ মিটার লম্বা, যা প্রায় ১৫ তলা একটি বহুতলের সমান। উৎক্ষেপণের সময় এর ওজন হবে ৬৪২ টন। যা প্রায় ১৫০টি পূর্ণবয়স্ক এশীয় হাতির মোট ওজনের সমান। এই শক্তিশালী রকেটটির নির্মাণে আনুমানিক খরচ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।