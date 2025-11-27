ITR রিফান্ড এখনও পাননি? কবে আসবে টাকা? জবাব দিলেন সিবিডিটির চেয়ারম্যান

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে আয়কর (আইটিআর) রিফান্ড পেতে দেরি হওয়ায় বহু করদাতা উদ্বিগ্ন। ১৬ সেপ্টেম্বর ছিল এ বছরের রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। তারপরেও অনেকে মাসের পর মাস অপেক্ষায় থাকলেও রিফান্ডের টাকা জমা পড়েনি। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বিভাগ তথা সিবিডিটির চেয়ারম্যান রবি আগরওয়াল।
আইটিআর রিফান্ডে বিলম্ব কেন?
সিবিডিটির চেয়ারম্যান রবি আগরওয়াল বলেন, এ বছর বেশ কিছু রিটার্নে ভুল ছাড় দাবি করা হয়েছে-এমন কয়েকটি বড় (‘high-value’) রিফান্ড সিস্টেমের নজরে এসেছে। সে কারণেই রিফান্ড প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত যাচাই চলছে। তিনি আরও বলেন, 'কম টাকার রিফান্ড দ্রুত ছাড় করা হচ্ছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে ভুল ছাড়ের আবেদন পাওয়ায় আমরা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করছি।' এছাড়া কিছু রিফান্ডকে সিস্টেম ‘রেড-ফ্ল্যাগ’ করেছে। ফলে সেগুলি হাতে ধরে মিলিয়ে দেখছে বিভাগ।
কবে টাকা পাবেন করদাতারা?
চেয়ারম্যান রবি আগরওয়াল আশ্বাস দিয়েছেন, 'নভেম্বরের মধ্যেই কিংবা সর্বোচ্চ ডিসেম্বরের মধ্যে বকেয়া রিফান্ড ছাড়া শুরু হবে।' অর্থাৎ অধিকাংশ করদাতা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রিফান্ডের টাকা পেয়ে যাবেন। রিফান্ডে দেরি হলেও করদাতারা আইনি ভাবে সুদের অধিকারী। আয়কর আইনের ২৪৪এ ধারায় বলা হয়েছে, রিফান্ডের উপর মাসে ০.৫ শতাংশ হারে, অর্থাৎ বছরে ৬ শতাংশ সুদ দিতে হয়। যদি টিডিএস, টিসিএস বা অ্যাডভান্স ট্যাক্স থেকে রিফান্ড প্রাপ্য হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন জমা পড়ে, তাহলে অ্যাসেসমেন্ট বছরের ১ এপ্রিল থেকে রিফান্ড করদাতার অ্যাকাউন্টে ঢোকা পর্যন্ত সুদ গণনা হয়। তবে রিফান্ডের অঙ্ক মোট করের ১০ শতাংশের কম হলে সুদ প্রযোজ্য হয় না।
কীভাবে অনলাইনে আইটিআর রিফান্ড স্ট্যাটাস দেখবেন?
করদাতারা খুব সহজেই আয়কর দফতরের অফিসিয়াল ই-ফাইলিং পোর্টালে লগ ইন করে রিফান্ড স্ট্যাটাস দেখতে পারেন।