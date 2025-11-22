Edit Profile
    Jagdeep Dhankhar speech: ইস্তফার পরে চক্রব্যূহের কথা ধনখড়ের মুখে! RSS নেতার অনুষ্ঠানে বললেন ‘যারা জেগে…’

    রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরআরএস) বর্ষীয়ান প্রচারক মনমোহন বৈদ্যের লেখা 'হাম অর ইয়ে বিশ্ব' বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। সেই অনুষ্ঠানে চক্রব্যূহের বলেন প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি।

    Published on: Nov 22, 2025 6:48 AM IST
    By Ayan Das
    উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরে জগদীপ ধনখড় শুক্রবার প্রথমবার একটি জনসভায় ভাষণ দিলেন। প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালের রবীন্দ্র ভবনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরআরএস) বর্ষীয়ান প্রচারক মনমোহন বৈদ্যের লেখা 'হাম অর ইয়ে বিশ্ব' বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বইটির প্রশংসা করে বলেন যে এই বইটি ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা রাখে।

    ইস্তফার পরে চক্রব্যূহের কথা ধনখড়ের মুখে। (ফাইল ছবি. সৌজন্যে পিটিআই)
    চক্রব্যূহের কথা ধনখড়ের ভাষণে

    তারইমধ্যে তিনি এমন কিছু কথাও বলেন, যা শুনে তুমুল করতালি দেন শ্রোতারা। হাসির রোল ওঠে। ধনখড় বলেন যে তিনি বইটি দু'বার পড়েছেন। বইটিতে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি 'ন্যারেটিভ'-এ (দৃষ্টিভঙ্গি) আটকে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও কথা বলেন। তিনি এটিকে একটি 'চক্রব্যূহ' বলে অভিহিত করেন। বলেন যে কেউ যদি এতে আটকে যান, তবে বেরিয়ে আসা কঠিন।

    মজার ছলে চক্রব্যূহের ব্যাখ্যাও দিলেন ধনখড়

    তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেন, 'ঈশ্বর যেন কাউকে ন্যারেটিভের জালে না জড়িয়ে পড়তে না দেন। এই চক্রব্যূহে কেউ আটকে গেলে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন হয়।' এরপর ধনখড় বলেন, 'আমি আমার নিজের উদাহরণ দিচ্ছি না।' তাঁর এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে হলঘর করতালি ও হাসিতে ফেটে পড়ে।

    আসলে গত জুলাইয়ে সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনই হঠাৎ করে উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ধনখড় সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। ধনখড় স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করলেও রাজনৈতিক মহলে এর বিশেষ আলোচনা হয়েছিল। ইস্তফার পর দীর্ঘ সময় ধরে ধনখড়ের নীরবতা নিয়ে বিরোধী দলগুলোর অনেক নেতা সরকারের সমালোচনা করেছিলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের। প্রায় চার মাস পর ধনখড়কে একটি অনুষ্ঠানে কথা বলতে দেখা গেল।

    'জেগে ঘুমানো লোকেদের জাগানো যায় না'

    সেই মঞ্চে নিজের ভাষণের সময়সীমা উল্লেখ করে ধনখড় বলেন যে তিনি 'ফ্লাইট ধরার' জন্য তাঁর কর্তব্য ছাড়তে পারেন না। তিনি বলেন, ‘বার্তা এসেছে যে সময়ের সীমাবদ্ধতা আছে। আমি ফ্লাইট ধরার চিন্তায় আমার কর্তব্য ছাড়তে পারি না। আমার সাম্প্রতিক অতীত এর প্রমাণ।’ এটি শুনে আবারও শ্রোতারা হাসিতে ফেটে পড়েন। ধনখড় বলেন যে যাঁরা ঘুমিয়ে আছেন, তাঁদের জাগানো যায়। আর যাঁরা জেগেও ঘুমোচ্ছেন, তাঁদের কিছুতেই জাগানো যায় না।

