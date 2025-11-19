Edit Profile
    Jaish Terror Plot Report: আরও এক আত্মঘাতী হামলার জন্য চাঁদাবাজি শুরু পাক জঙ্গি সংগঠন জইশের

    জইশের বার্তায় বলা হয়েছে, 'মুজাহিদের জন্য শীতের পোশাক কিনতে কেউ যদি এই অনুদান দেয়, তাহলে তাকেও জিহাদি বলা হবে।' মনে করা হচ্ছে, এই টাকা দিয়ে শুধুমাত্র শীতের পোশাক নয়, তাঁবু, মোজা, ম্যাট্রেসও কেনা হবে জঙ্গিদের।

    Published on: Nov 19, 2025 1:11 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    আরও একটি আত্মঘাতী হামলার জন্য চাঁদাবাজি শুরু করে দিয়েছে পাক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ। এনডিটিভির রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানি ২০ হাজার রুপি (ভারতীয় মুদ্রায় ৬৪০০ টাকা) করে অনুদান চাইছে জইশ। অনুদান চেয়ে জইশের বার্তায় বলা হয়েছে, 'মুজাহিদের জন্য শীতের পোশাক কিনতে কেউ যদি এই অনুদান দেয়, তাহলে তাকেও জিহাদি বলা হবে।' মনে করা হচ্ছে, এই টাকা দিয়ে শুধুমাত্র শীতের পোশাক নয়, তাঁবু, মোজা, ম্যাট্রেসও কেনা হবে জঙ্গিদের।

    পাকিস্তানি ২০ হাজার রুপি (ভারতীয় মুদ্রায় ৬৪০০ টাকা) করে অনুদান চাইছে জইশ। (HT_PRINT)
    পাকিস্তানি ২০ হাজার রুপি (ভারতীয় মুদ্রায় ৬৪০০ টাকা) করে অনুদান চাইছে জইশ। (HT_PRINT)

    জানা গিয়েছে, এর আগে জইশ নেতারা পাকিস্তানি অ্যাপ সদাপে-র মাধ্যমে জঙ্গিদের অর্থায়নের টাকা জোগাড় করছিল। সন্ত্রাসীদের এই ডিজিটাল অর্থায়নের মামলায় পৃথক ভাবে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে। পরবর্তী জঙ্গি হামলাটি কোনও মহিলার মাধ্যমে করানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে রিপোর্টে। উল্লেখ্য, জইশের মহিলা শাখা ভারতে খোলর জন্যেই ডঃ শাহিন সইদকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই ডঃ শাহিন আবার দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত।

    উল্লেখ্য, উমর নহির আত্মঘাতী বিস্ফোরণে দিল্লিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। তবে উমর, মুজাম্মিল, শাহিনরা আরও বড় হামলার ছক কষেছিল বলে জানা যাচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, উমরের বাসায় অভিযান চালানোর সময় একটি বোমা 'কারখানা' পাওয়া গিয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার সরঞ্জামও ছিল। ফরিদাবাদ থেকে মুজাম্মিলকে গ্রেফতারের পরপরই নাকি উমরের ল্যাবের বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন তদন্তকারীরা। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে অবস্থানরত জইশ হ্যান্ডলার ফয়সাল, হাশিম ও উকাশার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল মুজাম্মিল ও আদিলের। তারা টেলিগ্রামের মাধ্যমে কথা বলত। এদিকে পাকিস্তান থেকে উমরকে বোমা তৈরির ভিডিয়ো পাঠানো হয়েছিল। বিস্ফোরণের আগে এই তদন্ত চলাকালীন, ফরিদাবাদের দুটি জায়গা থেকে ৩৫৮ কেজি এবং ২৫৬৩ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল।

    রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে উমর আই২০ গাড়িতে যে আইইডি রেখেছিল, তা সঠিকভাবে অ্যাসেম্বল করা হয়নি। এই আইইডি সে নিজের বাড়িতেই প্রস্তুত করেছিল। সেই গাড়িতে প্রায় ২০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বোঝাই ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, হরিয়ানার নুহ থেকে নগদে বিপুল পরিমাণ সার কিনেছিল উমর। সেই নগদ টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে তার কাছে এসে পৌঁছেছিল। এই আবহে একাধিক হাওয়ালা ডিলারকে আটক করে জেরা করা হচ্ছে। আত্মঘাতী হামলাকারী উমর জইশ জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেও জানা গিয়েছে তদন্তে।

