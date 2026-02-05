Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Terrorist in jammy and kashmir : ২০ বার ফোর্সের চোখে ধুলো দিয়ে পালালেও শেষে নিকেশ জঙ্গি আদিল, J&Kতে এবার কার খোঁজ চলছে?

    আদিলের মৃত্যুতে তার দৌরাত্ম্য থেকে নিস্তার পেয়েছেন সেখানের স্থানীয় সাধারণ মানুষ। রয়েছে এমনই খবর।

    Published on: Feb 05, 2026 8:49 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নাশকতা চালাত জঙ্গি শিবির জইশ-এ-মহম্মদের হয়ে, আর ঘনিষ্ঠতা ছিল অপর জঙ্গি সংগঠন লস্করের কমান্ডার সইফুল্লাহর সঙ্গে, এহেন কুখ্যাত জঙ্গি আদিলকে সদ্য জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতোয়ারে নিকেশ করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এর আগে পুলিশের চোখে ২০ বার ধুলো দিয়ে পালিয়েছে আদিল। তবে এবারে রুদ্ধশ্বাস গুলির লড়াইতে নিহত হয়েছে এই কুখ্যাত জঙ্গি। কীভাবে আদিলকে নিজেদের জালে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী?

    জইশ কমান্ডার আদিল হত্যা কীভাবে হয়েছে? (প্রতীকী ছবি, ANI) (HT_PRINT)
    জইশ কমান্ডার আদিল হত্যা কীভাবে হয়েছে? (প্রতীকী ছবি, ANI) (HT_PRINT)

    ‘বেশ কয়েকবার সে ঘেরাটোপ ভেঙে এনকাউন্টারের জায়গা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তবে এবার সে ভাগ্যবান ছিল না।’ বলছেন নিরাপত্তা বাহিনীর এক সিনিয়র কর্তা। আদিলের মৃত্যু শুধু নাশকতা নিধনে ভারতকে সাফল্য এনে দিয়েছে, তাইই নয়। পাশাপাশি, কাশ্মীরের স্থানীয়রাও আদিলের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি পেয়েছেন বলে খবর। নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে, বুধবার বিকেলে কিশতোয়ারের ছাত্রু এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী। এরপর থেকে শুরু হয় গুলির লড়াই। গত ১৮ মাসে বহুবার পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে পাকিস্তানি জঙ্গি আদিল। বহুদিন ধরেই সে গুহায় থেকে বা অস্থায়ী জায়গায় থেকে উপত্যকার বুকে নাশকতার কাজ চালাত।

    পাকিস্তানি জঙ্গি আদিলের নিকেশ হওয়ার পর থেকে পলাতক জঙ্গি সইফুল্লা। তাকে খুঁজছে নিরাপত্তা বাহিনী।

    পাকিস্তান থেকে সইফুল্লা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল ২ বছর আগে। তারপর থেকে কিশতোয়ার আর ডোডা এলাকায় সে কর্মকাণ্ড চালাত। বহুবার নিরাপত্তা বাহিনীর উপর সে হামলা করেছে। আদিল নিহত হতেই, ছত্রু থেকে উত্তর দিকে পালিয়েছে সইফুল্লা। এমনই দাবি নিরাপত্তা বাহিনীর। সইফুল্লাহকে পাকড়াও করতে তিনটি পৃথক অপারেশন শুরু হয়ে গিয়েছে ভূস্বর্গে। উপত্যকায় বাকি জঙ্গিদের ধরতে দুর্গম এলাকায়, জঙ্গলে নেমেছে স্নিফার ডগ, ড্রোন, চলছে তল্লাশি।

    News/News/Terrorist In Jammy And Kashmir : ২০ বার ফোর্সের চোখে ধুলো দিয়ে পালালেও শেষে নিকেশ জঙ্গি আদিল, J&Kতে এবার কার খোঁজ চলছে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes