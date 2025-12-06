'কোনও দেশের ভেটো...,' পুতিনের ভারত সফরে ক্ষুব্ধ US? ইঙ্গিতবাহী বার্তা জয়শঙ্করের

'কোনও দেশের ভেটো...,' পুতিনের ভারত সফরে ক্ষুব্ধ US? ইঙ্গিতবাহী বার্তা জয়শঙ্করের
বিদেশমন্ত্রী জানান, বিশ্বের যত বেশি সংখ্যক দেশের সঙ্গে ভারত সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে, তত ভাল হবে।
'ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক বিশ্বের মজবুত সম্পর্কগুলির মধ্যে অন্যতম থেকেছে।' রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সফরের পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইঙ্গিতবাহী বার্তা দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, বিশ্বের যে কোনও দেশের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারে ভারত। নয়া দিল্লির এই কৌশলগত স্বাধীনতা রয়েছে। তাতে অন্য কোনও দেশ বাধা দিতে পারে না।
শনিবার নয়া দিল্লিতে হিন্দুস্তান টাইমস লিডার সামিটে বিদেশমন্ত্রী বলেন, অন্য দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে কারও ভেটো দেওয়ার অধিকার নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি বলেন, 'গত ৭০-৮০ বছরে বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক ডামাডোল চলেছে। আগেও বলেছি। আবার বলছি, এ সবের মধ্যেও ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক বিশ্বের মজবুত সম্পর্কগুলির মধ্যে অন্যতম থেকেছে। রাশিয়ার সঙ্গে চিন বা ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কে কখনও উন্নতি হয়েছে, আবার কখনও অবনতি হয়েছে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক কখনও খারাপ হয়নি। রাশিয়া নিয়ে ভারতবাসীর মনে একটা আবেগ আছে।' তাঁর সংযোজন, পুতিনের ভারত সফর সেই সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেবে। যে সব ক্ষেত্রে এখনও কিছুটা দুর্বল জায়গা রয়েছে, তা পুনর্গঠনের চেষ্টা চলবে। বিদেশমন্ত্রী জানান, বিশ্বের যত বেশি সংখ্যক দেশের সঙ্গে ভারত সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে, তত ভাল হবে। এতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের অবস্থান আরও পোক্ত হবে।
একইসঙ্গে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির বাস্তবায়নে কোনও বাধা নেই, দাবি করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শুধু তাই নয়, শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে বাণিজ্যই আসল বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাই ভাবে। দু’দেশেরই যাতে ভাল হয়, সেই চেষ্টা চলছে।' বাণিজ্য দু’দেশের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি জানিয়ে বিদেশ দাবি, 'বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থের দিক সুরক্ষিত করার চেষ্টা করবে। তা বজায় রাখতে আলোচনাও চলবে। আমাদের কাছে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাই বিচক্ষণতার সঙ্গে এগোতে হবে।' প্রসঙ্গত, ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে ভারতের রুশ তেল কেনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আপত্তি তুলে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকী এই বিষয়টি উল্লেখ করেই ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক এবং জরিমানাও চাপিয়েছেন ট্রাম্প। যা জেরে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। এই পরিস্থিতিতে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারত সফর ওয়াশিংটন ভাল চোখে দেখবে না বলেই মত আন্তর্জাতিক রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের।