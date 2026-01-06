Edit Profile
    Jamaat against Hindu DC in Bangladesh: 'ইসকনের ও ভারতীয় এজেন্ট', বাংলাদেশে হিন্দু জেলাশাসকের ওপর হমলার চেষ্টা জামাতিদের

    মনোনয়ন কেন্দ্রের ভিতরেই জেলাশাসককে জামাতিরা হুমকি দেয়, ‘এই ডিসি এখানে থাকতে পারবে না’। রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মৌলবাদীরা। দরজা ভাঙার চেষ্টা হয়।

    Published on: Jan 06, 2026 8:46 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের জেলাশাসক অন্নপূর্ণা দেবনাথের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের তাণ্ডব। সরকারি অফিসঘরের দরজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে জামাতিরা। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি নির্বাচনের মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল কুড়িগ্রাম-৩ আসনের জামাত প্রার্থীর মাহবুবুল আলম সালেহির। তাঁর দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথিতে সমস্যা থাকায় মনোনয়ন বাতিল হয়। আর এরপরই জামাতের নেতা থেকে কর্মী-সমর্থকরা অন্নপূর্ণার বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। পরে জেলাশাসকের অফিসের বাইরে মৌলবাদীরা অন্নপূর্ণা দেবনাথের অপসারণের দাবিতে স্লোগান তোলে। জেলা প্রশাসনের অফিসের বাইরে ভারত বিরোধী স্লোগান তুলে অন্নপূর্ণাকে 'ইসকনের এজেন্ট', 'ভারতীয় এজেন্ট' বলে আখ্যা দেয় জামাতিরা।

    বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের জেলাশাসক অন্নপূর্ণা দেবনাথের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের তাণ্ডব।
    এদিকে মনোনয়ন কেন্দ্রের ভিতরেই জেলাশাসককে জামাতিরা হুমকি দেয়, ‘এই ডিসি এখানে থাকতে পারবে না’। রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মৌলবাদীরা। দরজা ভাঙার চেষ্টা হয়। সেই বিক্ষোভের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল হয়েছে। এদিকে জামাতি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের আগে অন্নপূর্ণা দেবনাথ আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাও তাঁর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয় জামাতের নেতাদের তরফ থেকে।

    জানা গিয়েছে, জামাত প্রার্থী মাহবুব বাংলাদেশের পাশাপাশি ব্রিটেনেরও নাগরিক। তবে বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন দ্বৈত নাগরিকরা। এই আবহে মাহবুবকে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হত। তবে মনোনয়নের সঙ্গে মাহবুব নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন বাতিল-সংক্রান্ত কোনও নথি জমা করতে পারেননি। এ কারণে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন অন্নপূর্ণা দেবনাথ। পরে মাহবুবকে আপিলের পরামর্শ দেন অন্নপূর্ণা দেবনাথ। এরই মধ্যে জামাত নেতারা জেলাশাসকের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করতে শুরু করলে রিটার্নিং অফিসারের অফিস ছেড়ে বেড়িয়ে যান অন্নপূর্ণা দেবনাথ। পরে জামাত প্রার্থীর অনুগামীরা রিটার্নিং কর্মকর্তার কক্ষের দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু করে। দরজা ভাঙার চেষ্টা করতে করতে অন্নপূর্ণা দেবনাথের নামে গালিগালাজ দিতে থাকে মৌলবাদীরা। এদিকে ঘটনার পরে মাহবুবুল আলম অভিযোগ করেন, ‘কাগজপত্র যাচাই-বাছাই না করেই রিটার্নিং অফিসার ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি উচ্চ আদালতে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র বৈধ বলে প্রমাণ করব।’

