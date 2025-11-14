Edit Profile
    নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে নয়! জুলাই সনদে জট, ইউনুসের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় জামাত নেতৃত্ব

    গত ২৮ অক্টোবর জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দু’টি বিকল্প সুপারিশ জমা দিয়েছিল ঐক্যমত কমিশন।

    Published on: Nov 14, 2025 11:05 PM IST
    By Sahara Islam
    বাংলাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচনের কথা আগেই ঘোষণা করেছিল মহম্মদ ইউনুস সরকার। এবার জুলাই সনদ নিয়ে জামায়াতে ইসলামির দাবি মেনে একই সময়ে গণভোটের কথা ঘোষণা করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। তবে জুলাই সনদ কার্যকরের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানালেও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি এবং তাদের সহযোগী সাতটি দলের নেতারা জানিয়েছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে করানোর সিদ্ধান্ত তাঁরা সমর্থন করবেন না।

    ইউনুসের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় জামাত নেতৃত্ব (সৌজন্যে টুইটার)
    ইউনুসের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় জামাত নেতৃত্ব (সৌজন্যে টুইটার)

    প্রথম থেকেই গণভোটের দিনক্ষণের বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারের উপরে ছেড়ে দিয়েছিল ঐকমত্য কমিশন। কিন্তু বাংলাদেশের জামায়েত ইসলামির নেতাদের দাবি ছিল, জাতীয় নির্বাচনের আগে হতে হবে সেই গণভোট। অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-র দাবি ছিল, কোনও অবস্থাতেই জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগে গণভোট করা যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার ইউনুস জানান, ‘একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হবে।’ তিনি আরও বলেন, 'আমরা সকল বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোটের আয়োজন করা হবে। অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের মতো গণভোটও ফেব্রুয়ারির প্রথমার্থে একইদিনে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সংস্কারের লক্ষ্য কোনওভাবে বাধাগ্রস্ত হবে না। নির্বাচন আরও উৎসবমুখর ও সাশ্রয়ী হবে। গণভোট অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে।'

    বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি কী বলছে?

    ইউনুসের বক্তব্যের পরেই বৃহস্পতিবার রাতে আটটি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মহম্মদ তাহের বলেন, জুলাই সনদ জারির জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ। তবে এই সনদের কার্যকারিতার জন্য জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট অপরিহার্য। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা গণভোট ও নির্বাচন একসঙ্গে হবে বলে বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন। দলগুলি এর নিন্দা জানাচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা যেন এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন, সেই আহ্বান জানাচ্ছে দলগুলি। তিনি আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে নির্বাচন এবং বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে যে জট রয়েছে, সেটির সুষ্ঠু সমাধান হবে, এমনটাই আশা করা হয়েছিল। কিন্তু ভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতির মুক্তির প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। জামায়াতের নেতা বলেন, তাঁরা বলে আসছেন, কোনটি জনগণ গ্রহণ করেছে আর কোনটি গ্রহণ করেনি, সেটির জন্য গণভোট আগে নির্ধারণ হয়ে যাওয়া দরকার। জনগণ কিছুই গ্রহণ না করলে আগের মতো নির্বাচন হবে। আর জনগণ যদি কিছু গ্রহণ করে বা পুরোটা গ্রহণ করে, তার ভিত্তিতেই নির্বাচন হবে।

    ইউনুস গণভোটের বিষয় ‘ঠুনকো যুক্তি’ দিয়েছেন অভিযোগ করে জামায়াতে ইসলামির এই নেতা বলেন, প্রথমত টাকা সাশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে। সাশ্রয় কিছুটা হবে। তবে জাতির প্রয়োজনেই যেমন বাজেট হয়, বাজেট খরচও হয়। সে হিসেবে গণভোটে যা খরচ হবে, তা উপকারের চেয়ে নগণ্য। আর দ্বিতীয়ত, একসঙ্গে নির্বাচন ও গণভোট হলে গণভোটে জনগণ যেগুলি ‘হ্যাঁ’ করবে, সেগুলি বাস্তবায়নে জটিলতা তৈরি হবে। এর আগে গত ২৮ অক্টোবর জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দু’টি বিকল্প সুপারিশ জমা দিয়েছিল ঐক্যমত কমিশন। প্রথমটিতে বলা হয়েছিল, সনদের সংবিধান সম্পর্কিত সংস্কারের প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নের বিশেষ আদেশ জারি করে তার ভিত্তিতে গণভোট হবে। গণভোটে প্রস্তাব পাশ হলে আগামী জাতীয় সংসদ সংবিধান সংস্কার পরিষদ হিসাবে ২৭০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংস্কারের কাজ করবে। কিন্তু পরিষদ তা বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে করতে ব্যর্থ হলে সংস্কার প্রস্তাবগুলি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই সংবিধানে যুক্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সুপারিশটিতে বলা হয়েছিল, ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কারের কাজ শেষ করা হবে। না হলে কী হবে, তা সেখানে উল্লেখ ছিল না।

    উল্লেখ্য, এই জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিবাদ কম নয়। সেই কারণেই রাজনৈতিক দলগুলিকে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজতে বলেছে অন্তর্বর্তী সরকার। পাশাপাশি, সরকারকেও দিকনির্দেশ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু সবটাই থেকে গিয়েছে মৌখিক।

