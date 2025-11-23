Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Jamiat chief on Indian muslims: সরকার চায় না ভারতের মুসলিমরা মাথা তুলুক, দাবি মৌলানা মাদানির, সমর্থন কংগ্রেসের

    দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের তদন্তের মধ্যে জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দের সভাপতি মৌলানা আরশাদ মাদানি ভারতে মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ তুললেন। মাদানি দাবি করেছেন, ভারতে মুসলিমদের টার্গেট করা হচ্ছে।

    Published on: Nov 23, 2025 1:13 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের তদন্তের মধ্যে জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দের সভাপতি মৌলানা আরশাদ মাদানি ভারতে মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ তুললেন। মাদানি দাবি করেছেন, ভারতে মুসলিমদের টার্গেট করা হচ্ছে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, মুসলিম নেতারা বিদেশে উচ্চপদে পৌঁছেছেন, কিন্তু ভারতে যাঁরা এই পদে পৌঁছেছেন, তাঁদের জেলে পাঠানো হয়। তিনি নিউ ইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি এবং লন্ডনের মেয়র সাদিক খানের কথা উল্লেখ করেন।

    জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দের সভাপতি মৌলানা আরশাদ মাদানি ভারতে মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ তুললেন। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দের সভাপতি মৌলানা আরশাদ মাদানি ভারতে মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ তুললেন। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)

    তিনি বলেন, ভারতে একজন মুসলিম কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হতে পারেন না। যদি কেউ তা করেন, তবে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। আর সেরকম ঘটনার উদাহরণ হলেন আজম খান। আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে হওয়া তদন্তের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। মাদানি অভিযোগ করেন, মুসলিমরা যাতে কখনও মাথা তুলতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

    বিজেপি নেতা ইয়াসির জিলানি মাদানির বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি এগুলিকে বিভ্রান্তিকর এবং বিভ্রান্তিকর বলে বর্ণনা করেছেন। জিলানি বলেন, মুসলমানদের জন্য ভারতের চেয়ে ভালো জায়গা আর কিছু হতে পারে না এবং হিন্দুদের চেয়ে ভালো ভাই আর কেউ হতে পারে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আজম খান এবং আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকের বিরুদ্ধে মামলাগুলি আইনি লঙ্ঘনের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

    জিলানি বলেন, আজম খান বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত। আজম খান এবং তাঁর ছেলে মহম্মদ আবদুল্লা আজম খানকে সম্প্রতি ডবল প্যান কার্ড জালিয়াতির মামলায় সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা হয়। অপর এক বিজেপি নেতা মহসিন রাজা অভিযোগ করেন, মাদানি ও তাঁর পরিবার দেশের মুসলমানদের লুঠ করছেন এবং তাঁরা দোষারোপের রাজনীতি করছে।

    কংগ্রেস পার্টির নেতা উদিত রাজ মাদানির বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ করেন। উদিত বলেন, তিনি মাদানির বক্তব্যকে সমর্থন করেন এবং কেন বুলডোজার দিয়ে মুসলিমদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি একমত হন যে কেউ আল-ফাল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, তবে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে টার্গেট করা উচিত নয়।

    News/News/Jamiat Chief On Indian Muslims: সরকার চায় না ভারতের মুসলিমরা মাথা তুলুক, দাবি মৌলানা মাদানির, সমর্থন কংগ্রেসের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes