Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অত্যাচার হলেই জিহাদ হবে, দাবি জমিয়তের সভাপতি মৌলানার, বন্দে মাতরম নিয়ে কী বললেন?

    জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দের সভাপতি মৌলানা মাহমুদ মাদানি বিতর্কিত মন্তব্য করলেন। শনিবার তিনি বলেছিলেন যে মৃত সম্প্রদায়গুলি সমস্যায় পড়ে না। তারা আত্মসমর্পণ করে। যদি তাঁরা বন্দে মাতরম পাঠ করতে বলেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ বন্দে মাতরম পাঠ করা শুরু করে দেবেন। 

    Published on: Nov 29, 2025 6:31 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দের সভাপতি মৌলানা মাহমুদ মাদানি বিতর্কিত মন্তব্য করলেন। শনিবার তিনি বলেছিলেন যে মৃত সম্প্রদায়গুলি সমস্যায় পড়ে না। তারা আত্মসমর্পণ করে। যদি তাঁরা বন্দে মাতরম পাঠ করতে বলেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ বন্দে মাতরম পাঠ করা শুরু করে দেবেন। এটাই মৃত সম্প্রদায়ের পরিচয়। যখনই নৃশংসতা হবে, তখনই জিহাদ হবে।

    জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দের সভাপতি মৌলানা মাহমুদ মাদানি। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)
    জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দের সভাপতি মৌলানা মাহমুদ মাদানি। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)

    ভোপালে জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দের জাতীয় গভর্নিং বডির সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৌলানা মেহমুদ মাদানি বলেন, ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুরা 'জিহাদ'-কে নির্যাতন, ঝগড়া ও হিংসার নাম করে তুলেছে। মুসলমানদের ধর্মকে অবমাননা করার জন্য 'লাভ জিহাদ', 'ল্যান্ড জিহাদ', 'তালিম জিহাদ', 'থুতু জিহাদ'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, সরকার ও গণমাধ্যমে বসে থাকা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও লাভ জিহাদ, ভূমি জিহাদ, তালিম জিহাদ, থুতু জিহাদের মতো শব্দ ব্যবহার করতে লজ্জা বোধ করেন না। এরা মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার পরেও মাথা ঘামায় না। এই সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা থেকে এই লোকেরা এটি করে।

    মাদানি আরও বলেন, প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে যে, কোথাও সন্ত্রাস চালানো হলে ইসলাম ও মুসলমানদের দোষারোপ করা হয় এবং জিহাদের নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়। জিহাদ ইসলামের একটি ধর্মীয় শব্দ। কোরানে জিহাদ শব্দটি নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি কর্তব্য, সমাজ এবং মানবতার মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

    News/News/অত্যাচার হলেই জিহাদ হবে, দাবি জমিয়তের সভাপতি মৌলানার, বন্দে মাতরম নিয়ে কী বললেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes