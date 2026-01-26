Edit Profile
    J&K Anti-Terrorist Operations: সাম্বা সীমান্তে খতম পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী, কিশতওয়ারের এনকাউন্টারে আটকে একাধিক জঙ্গি

    সাম্বার আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীকে খতম করেছে বিএসএফ। কিশতওয়ারে এনকাউন্টারে আটকে পড়েছে ২-৩ জন জইশ জঙ্গি।

    Published on: Jan 26, 2026 8:10 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তানি দুষ্টু চক্রের তৎপরতা বেড়ে যায়। তবে বিএসএফের কড়া নজরদারি এড়িয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে ব্যর্থ হল পাকিস্তানি জঙ্গি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যা নাগাদ অন্ধকারের ফায়দা তুলে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানি জঙ্গি। জম্মুর সাম্বা অঞ্চলে আন্তর্জাতিক সীমান্তে এই অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছিল। তবে সীমান্তের ওপারে সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে বিএসএফ। অুপ্রবেশকারীকে ঠেকাতে গুলি চালান ভারতীয় জওয়ানরা। সেই সময় বিএসএফের গুলিতে সেই পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।

    সাম্বার আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীকে খতম করেছে বিএসএফ। কিশতওয়ারে এনকাউন্টারে আটকে পড়েছে ২-৩ জন জইশ জঙ্গি। (ANI Video Grab)
    এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ারে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের সঙ্গে এনকাউন্টার শুরু হয় ভারতীয় সোর। জানা গিয়েছে, কিশতওয়ারের ছাত্রু অঞ্চলের সিংপোড়া এলাকায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে অভিযান চালান প্যারা স্পেশাল ফোর্সের জওয়ানরা। সেই সময় জঙ্গিদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেন ভারতীয় জওয়ানরা। তখন জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় স্পেশাল ফোর্সের জওয়ানরাও। অন্তত ২ থেকে ৩ জন জঙ্গি সেই অঞ্চলে আটকে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই অভিযান জারি আছে। ওই এলাকায় আরও কোথাও জঙ্গিরা লুকিয়ে আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চলছে তল্লাশি অভিযান।

    এর আগে গত ২৩ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় জইশ জঙ্গিকে খতম করেছিল যৌথ বাহিনী। নিহত সেই জঙ্গি কমান্ডারের নাম ছিল উসমান। নিহত জঙ্গির কাছ থেকে উদ্ধার হয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ। তার মধ্যে রয়েছে একটি এম-৪ অটোমেটিক রাইফেল। এর আগে গত ১৯ জানুয়ারি কিশতওয়ারে ছাত্রু এলাকায় সেনাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছিলেন এক সেনা জওয়ান। সেই অভিযানের সময় আরও ৭ সেনা জওয়ান জখম হয়েছিলেন। এর আগে ৭ এবং ১৩ জানুয়ারিও জম্মু ও কাশ্মীরে সেনা এবং জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই হয়েছিল।

