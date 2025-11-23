৫০ পড়ুয়ার মধ্যে ৪২ জনই মুসলিম! মেরুকরণের রাজনীতিতে উত্তাল উপত্যকা, আসরে BJP

আবারও মেরুকরণের রাজনীতিতে উত্তাল জম্মু ও কাশ্মীর। এবার চাঞ্চল্য ছড়াল বৈষ্ণোদেবী মেডিক্যাল কলেজে। শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল এক্সিলেন্স (এসএমভিডিআইএমই) নামক নতুন মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচে ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪০ জনই মুসলিম ভর্তি হওয়ায় জম্মু অঞ্চলে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং বজরং দলের নেতৃত্বে হাজারো হিন্দু সমর্থক রাস্তায় নেমে এসেছে।
ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর বোর্ড অফ প্রফেশনাল এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস (জেকেবিওপিইই) দ্বারা প্রকাশিত ভর্তি তালিকা থেকে। জানা গেছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ইনস্টিটিউটে ৫০টি আসনের মধ্যে ৪২টিতেই ভর্তি হয়েছেন মুসলিম পড়ুয়ারা। মাত্র ৭ জন হিন্দু এবং একজন শিখ। এর মধ্যে ৩৬ জন কাশ্মীরি এবং ৩ জন জম্মু থেকে ইতিমধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। এই ‘অসমতুল্য’ বিতরণ দেখে সংঘ পরিবারের সঙ্গ সংগঠনগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় বজরং দলের জম্মু প্রেসিডেন্ট রাকেশ বজরঙ্গি বলেছেন, 'কাশ্মীরের ছাত্ররা অন্য কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণোদেবী কলেজে হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংরক্ষণ করা উচিত। এটি ভক্তদের দানের অপমান।' বিক্ষোভকারীদের দাবি, এই কলেজ নির্মিত হয়েছে মন্দিরের দর্শনার্থীদের দান থেকে। রাজ্যের তরফে কোনও খরচই করা হয়নি। ফলে এখানে হিন্দু পড়ুয়াদের জন্য আলাদা কোটা না থাকলে ভক্তদের ভাবাবেগে আঘাত লাগতে পারে। বিক্ষোভকারীরা শ্রাইন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতীকী দাহ্য করেছে এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে।
শনিবার বৈষ্ণোদেবী মন্দির বোর্ডের চেয়ারম্যান জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সুনীল ভার্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। যদিও কর্তৃপক্ষের দাবি, জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে নয়, এখানে মেধার ভিত্তিতেই ভর্তি হন পড়ুয়ারা। এদিকে, বিজেপির উধমপুর এমএলএ আরএস পাঠানিয়া বিক্ষোভের সমর্থনে এসে বলেছেন, 'সরকারি তহবিল পাওয়া মাইনরিটি ইনস্টিটিউটগুলোতেও তাদের সম্প্রদায়ের জন্য কোটা থাকে। এখানে হিন্দুরা জম্মু ও কাশ্মীরে মাইনরিটি, তাই এই অবিচার সহ্য করা যাবে না।' শিবসেনা হিন্দুস্তান এবং যুব রাজপুত সভাও প্রতিবাদে যোগ দিয়েছে। জম্মুর রাস্তায় র্যালি বেরিয়ে শ্রাইন বোর্ড অফিসের সামনে ধর্মীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে। এই কলেজটি শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী শ্রাইন বোর্ডের অধীনে চলে এবং সম্পূর্ণভাবে মন্দিরের ভক্তদের দান থেকে তহবিল পায়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভক্ত ত্রিকুট পর্বতের এই পবিত্র স্থানে মাতাবৈষ্ণো দেবীর দর্শন করে দান করে, যা থেকে হাসপাতাল, স্কুল এবং এখন এই মেডিকেল কলেজ নির্মিত হয়েছে। কলেজটি গত বছর রিয়াসি জেলায় কাকরিয়ালে শুরু হয়েছে এবং ২০২৫-২৬ সেশনে প্রথম এমবিবিএস ব্যাচ চালু করেছে।