J&K Villagers saved 20 Army: মাইনাসে পারদ, ৬ ফুটের বরফ! ১৫ কিমি পাড়ি দিয়ে ২০ সেনাকে উদ্ধার গ্রামবাসীদের

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় বরফে আটরে পড়া জওয়ানদের উদ্ধার করলেন স্থানীয়রা। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে এই ঘটনা ঘটেছিল। সম্প্রতি এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রায় ১১ হাজার ফুট উচ্চতায় আটকে পড়া ২০ জনেরও বেশি ভারতীয় সেনা কর্মীকে উদ্ধার করেন। এর জন্য গ্রামবাসীরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছিলেন।
ভারী তুষারপাতের কারণে ডোডার গুন্ডানা ব্লকের ফ্রন্ট টপে আটকা পড়েন সেনা জওয়ানরা। সেখানে তাপমাত্রা শূন্যের কয়েক ডিগ্রি নীচে ছিল এবং প্রায় ৫ থেকে ৬ ফুট তুষারপাত জমা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনীর গুন্ডানা পোস্ট গ্রামবাসীদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা তৎক্ষণাৎ রাজি হন। গ্রামবাসীরা গ্লাভস হাতে এবং বেলচা দিয়ে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছিল। গ্রামবাসীরা বরফ কেটে জওয়ানদের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি সরু পথ তৈরি করে। প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে সেই পথ অতিক্রম করে আটকে থাকা সেনা কর্মীদের কাছে পৌঁছে যান গ্রামবাীরা।
গ্রামবাসীরা দুপুর দেড়টায় জওয়ানদের কাছে পৌঁছায়। সন্ধ্যার মধ্যে তাঁদের সবাইকে নিরাপদে বেস ক্যাম্পে নিয়ে আসেন গ্রামবাসীরা। কিশতওয়ার ও ডোডা সীমান্তের ঘন জঙ্গলে 'অপারেশন ত্রিশি-১'-এ মোতায়েন ছিলেন এই সেনা জওয়ানরা। গত ১৮ জানুয়ারি কিশতওয়ারের সিংপুরা এলাকায় একটি এনকাউন্টারের পরে এই অভিযান শুরু হয়েছিল। সেই অভিযানের সময় স্পেশাল ফোর্সের হাবিলদার গজেন্দ্র সিং শহিদ হয়েছিলেন। কিশতওয়ার থেকে ডোডা জেলায় জঙ্গিদের প্রবেশ ঠেকাতে সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। এদিকে একই দিনে ভদেরওয়া-চাম্বা রোডের ছত্রগালা টপে (১১৫০০ ফুট উচ্চতায়) আরও একটি বড় উদ্ধার অভিযান চালিয়েছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। বিআরও প্রায় ৪০ ঘণ্টার অভিযানে ৪০ জন সেনা কর্মী এবং ২০ জন সাধারণ নাগরিককে উদ্ধার করেছিল। মিশনটি ২৬ জানুয়ারি সকালে সম্পন্ন হয়েছিল।
News/News/J&K Villagers Saved 20 Army: মাইনাসে পারদ, ৬ ফুটের বরফ! ১৫ কিমি পাড়ি দিয়ে ২০ সেনাকে উদ্ধার গ্রামবাসীদের