    'বিশ্বব্যাঙ্কের ১৪০০০...,' মগধগড়ে ভরাডুবির পরই NDA-র বিরুদ্ধে বোমা ফাটল জন সুরাজ

    পবন বর্মা বলেন, বিশ্বব্যাঙ্কের ২১,০০০ কোটি টাকার তহবিল থেকে থেকে টাকা সরিয়ে বিহার বিধাসভা নির্বাচনে ব্যবহার করা হয়েছে।

    Published on: Nov 16, 2025 2:44 PM IST
    By Sahara Islam
    'বিশ্বব্যাঙ্কের ১৪০০০ কোটি টাকা বিহার ভোটে ব্যবহার হয়েছে।' মগধগড়ে ভয়াবহ পরাজয়ের পর এনডিএ-এর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল ভোটকুশলি প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টি। ধুমধাম করে রাজনীতির ময়দানে নেমেছিলেন পিকে। ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ। বিহারে খাতাই খুলতে পারেনি তাঁর দল জন সুরাজ পার্টি। এই আবহে বিস্ফোরক দাবি করলেন দলের মুখপাত্র পবন বর্মা।

    NDA-র বিরুদ্ধে বোমা ফাটল জন সুরাজ (সৌজন্যে টুইটার)
    বার্তা সংবাদ এএনআই-কে এক সাক্ষাৎকারে পবন বর্মা বলেন, বিশ্বব্যাঙ্কের ২১,০০০ কোটি টাকার তহবিল থেকে থেকে টাকা সরিয়ে বিহার বিধাসভা নির্বাচনে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'বিহারে বর্তমানে সরকারি ঋণের পরিমাণ ৪,০৬,০০০ কোটি টাকা। প্রতিদিন সুদের পরিমাণ ৬৩ কোটি টাকা। কোষাগার খালি। আমাদের কাছে তথ্য আছে, যা ভুলও হতে পারে যে, রাজ্যের মহিলাদের জন্য যে ১০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল তা বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে অন্য কোনও প্রকল্পের জন্য আসা ২১,০০০ কোটি টাকা থেকে দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনের জন্য আচরণবিধি জারি হওয়ার এক ঘন্টা আগে, ১৪,০০০ কোটি টাকা বের করে রাজ্যের ১.২৫ কোটি মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন,‘ যদি তথ্য ভুল হয়, তাহলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু যদি সত্যি হয়, প্রশ্ন উঠে যে এটা কতটা নৈতিক? আইনের দিক দিয়ে হয়তো কিছু করা যাবে না। সরকার চাইলে টাকা ঘুরিয়ে নিয়ে পরে ব্যাখ্যা দিতে পারে। ব্যাখ্যা আসবেই, তবে সেটা নির্বাচনের পরে।’

    জন সুরাজ পার্টির ভোটে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বিষয়ে পবন বর্মা বলেন, 'আপনি প্রতিশ্রুতি দেন, আর অন্য দল টাকা দেয়।' তিনি আরও বলেন, গুজব রটেছে যে এনডিএ ক্ষমতায় না আসলে বাকি টাকা হস্তান্তর করা হবে না। তিনি জানান, মোট ৪ কোটি মহিলার মধ্যে আড়াই কোটি মহিলা এখনও টাকা পাননি এবং তারা মনে করেন যে এনডিএ ক্ষমতায় না এলে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা'র মতো প্রকল্পগুলি নির্বাচনে এক্স ফ্যাক্টর হয়েছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে দলের মুখপাত্র বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই বিনামূল্যে উপহার দেওয়ার সমালোচনা করেছেন। তাঁর কথায়, 'হয়তো তিনি দিল্লি বিধানসভা এবং দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রেক্ষাপটে এটি বলেছিলেন। এখন বিহারে কী হল?' তবে এই বিস্ফোরক অভিযোগের পরও এনডিএ বা বিহার সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

    বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ মোট ২০২টি আসন পেয়ে বিপুল জয়লাভ করেছে। তারমধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৮৯টি আসন। জেডিইউ পেয়েছে ৮৫টি। অন্যদিকে, চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রাম বিলাস) ১৯ টি আসনে জয়ী হয়েছে। হাম পেয়েছে ৫টি আসন। রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা ৪টি আসন দখল করেছে। এদিকে, মহাগঠবন্ধন পেয়েছে মাত্র ৩৫টি আসন-যার মধ্যে আরজেডির ২৫ আসন, যা ২০১০-এর পর সবচেয়ে খারাপ ফল। বিহারে ভোট হয়েছিল দুই দফায় ৬ ও ১১ নভেম্বর। এবার ভোটার উপস্থিতি ছিল রেকর্ড ৬৬ শতাংশ, যা ১৯৫১ সালের পর সর্বোচ্চ।

