Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Javelin Missile System Sale Update: ৪৬ মিলিয়ন ডলারে ভারতকে জ্যাভলিন মিসাইল সিস্টেম বিক্রিতে অনুমোদন আমেরিকার

    ৪৫.৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যের এই বিক্রয় প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে ১০০টি FGM-148 জ্যাভলিন রাউন্ড; একটি জ্যাভলিন FGM-148 ক্ষেপণাস্ত্র, ফ্লাই-টু-বাই; এবং ২৫টি জ্যাভলিন লাইটওয়েট কমান্ড লঞ্চ ইউনিট (LwCLU) অথবা জ্যাভলিন ব্লক ১ কমান্ড লঞ্চ ইউনিট (CLU)।

    Published on: Nov 20, 2025 9:12 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ৪৫.৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যে ভারতে জ্যাভলিন মিসাইল সিস্টেম এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা সহযোগিতা সংস্থা (ডিএসসিএ) জানিয়েছে যে তারা কংগ্রেসকে অবহিত করে এই মর্মে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেশন প্রদান করেছে। ডিএসসিএ জানিয়েছে, প্রস্তাবিত জ্যাভলিন বিক্রয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত কৌশলগত সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে সাহায্য করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত লক্ষ্যগুলির সঙ্গে ভারতকে এই মিসাইল সিস্টেম বিক্রির বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেও দাবি করা হয়েছে বিবৃতিতে।

    ৪৫.৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যে ভারতে জ্যাভলিন মিসাইল সিস্টেম এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
    ৪৫.৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যে ভারতে জ্যাভলিন মিসাইল সিস্টেম এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

    ৪৫.৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যের এই বিক্রয় প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে ১০০টি FGM-148 জ্যাভলিন রাউন্ড; একটি জ্যাভলিন FGM-148 ক্ষেপণাস্ত্র, ফ্লাই-টু-বাই; এবং ২৫টি জ্যাভলিন লাইটওয়েট কমান্ড লঞ্চ ইউনিট (LwCLU) অথবা জ্যাভলিন ব্লক ১ কমান্ড লঞ্চ ইউনিট (CLU)। প্যাকেজটিতে আরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: জ্যাভলিন এলডব্লিউসিএলইউ বা সিএলইউ বেসিক স্কিল প্রশিক্ষক; মিসাইল সিমুলেশন রাউন্ড; ব্যাটারি কুল্যান্ট ইউনিট; ইন্টারেক্টিভ ইলেকট্রনিক টেকনিক্যাল ম্যানুয়াল; জ্যাভলিন অপারেটর ম্যানুয়াল; লাইফসাইকেল সাপোর্ট; শারীরিক নিরাপত্তা পরিদর্শন; খুচরো যন্ত্রাংশ; সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন এবং চেক আউট; নিরাপত্তা সহায়তা ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের (SAMD) প্রযুক্তিগত সহায়তা; ট্যাকটিক্যাল এভিয়েশন অ্যান্ড গ্রাউন্ড মিনিশন (TAGM) প্রকল্প অফিসের প্রযুক্তিগত সহায়তা; টুল কিট; প্রশিক্ষণ; ব্লক ১ সিএলইউ সংস্কার পরিষেবা; এবং লজিস্টিক এবং প্রোগ্রাম সহায়তা সম্পর্কিত আরও অন্যান্য উপাদান।

    এই মর্মে ডিএসসিএ বলেছে, 'ভারত আমেরিকার একটি প্রধান প্রতিরক্ষা অংশীদার। এই মিসাইল বিক্রয় তাদের নিরাপত্তা আরও জোরজদার করবে। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ভারত। প্রস্তাবিত এই বিক্রয় ভারতের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের হুমকি মোকাবিলার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করবে। তাদের দেশের প্রতিরক্ষা আরও জোরদার হবে এবং আঞ্চলিক হুমকি প্রতিরোধ করতে আরও সক্ষম হবে তারা। নিজেদের সামরিক বাহিনীতে এই সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করতে তাদের কোনও মস্যাও হবে না। এই মিসাইল সিস্টেম বিক্রির ফলে অঞ্চলের সামরিক ভারসাম্যও পরিবর্তন হবে না।'

    News/News/Javelin Missile System Sale Update: ৪৬ মিলিয়ন ডলারে ভারতকে জ্যাভলিন মিসাইল সিস্টেম বিক্রিতে অনুমোদন আমেরিকার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes