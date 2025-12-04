Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Nehru-Babri Controversy Update: সত্যিই কি সরকারি টাকায় বাবরি বানাতে চেয়েছিলেন নেহরু? 'সোর্স' দিয়ে নয়া দাবি BJP-র

    সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, 'রাজনাথ সিং যা বলেছেন তার উৎস হল 'সর্দার প্যাটেলের ইনসাইড স্টোরি, মণিবেন প্যাটেলের ডায়েরি'। সেই বইয়ের ২৪ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা ছিল যে নেহরু বাবরি মসজিদের প্রশ্নও তুলেছিলেন তবে সর্দার প্যাটেল স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে সরকার মসজিদ নির্মাণের জন্য কোনও অর্থ ব্যয় করতে পারে না।

    Published on: Dec 04, 2025 9:05 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জওহরলাল নেহরু নাকি সরকারি টাকায় বাবরি মসজিদ গড়তে চেয়েছিলেন। সম্প্রতি এমনই দাবি করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তবে তাঁর এই দাবি ভুয়ো বলে দাবি করেছিল কংগ্রেস। তবে এবার রাজনাথের এই দাবির পক্ষেই গলা চড়াল বিজেপি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মেয়ের একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করে বিজেপি দাবি করেছে, তাতেই লেখা রয়েছে বাবরি নিয়ে রাজনাথের দাবির কথাটি। দলের তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি মন্দিরের সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে 'আগ্রহহীন' বলে মনে করেছিলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

    জওহরলাল নেহরু নাকি সরকারি টাকায় বাবরি মসজিদ গড়তে চেয়েছিলেন, সম্প্রতি এমনই দাবি করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। (PTI)
    জওহরলাল নেহরু নাকি সরকারি টাকায় বাবরি মসজিদ গড়তে চেয়েছিলেন, সম্প্রতি এমনই দাবি করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। (PTI)

    জওহরলাল নেহরু সরকারি তহবিল ব্যবহার করে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন বলে রাজনাথ সিং যে দাবি করেছিলেন, কংগ্রেস সেটিকে 'মিথ্যা' এবং 'হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প' বলে অভিহিত করে। এর আগে মঙ্গলবার রাজনাথ সিং বলেছিলেন যে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জনসাধারণের অর্থে বাবরি মসজিদ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর পরিকল্পনাকে সফল হতে দেননি। এরপরই কংগ্রেস পালটা তোপ দাগে রাজনাথকে উদ্দেশ্য করে। আর এরপরই দলের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, 'রাজনাথ সিং যা বলেছেন তার উৎস হল 'সর্দার প্যাটেলের ইনসাইড স্টোরি, মণিবেন প্যাটেলের ডায়েরি'। সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন যে বইয়ের ২৪ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা ছিল যে নেহরু বাবরি মসজিদের প্রশ্নও তুলেছিলেন তবে সর্দার প্যাটেল স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে সরকার মসজিদ নির্মাণের জন্য কোনও অর্থ ব্যয় করতে পারে না। সেই বই অনুযায়ী নাকি নেহরুকে সর্দার প্যটেল বলেছিলেন যে সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ আলাদা কারণ এই উদ্দেশ্যে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয় জাম সাহেবের নেতৃত্বে এবং তাতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাতে কোনও সরকারি তহবিল ব্যয় করা হবে না।

    এই আবহে কংগ্রেসকে পালটা তোপ দেগে সুধাংশু বলেন, 'কংগ্রেসের এটাও বলা উচিত যে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।' 'জওহরলাল নেহরু সিরিজ ২-এর নির্বাচিত কাজগুলির' কথা উল্লেখ করে ত্রিবেদী বলেছিলেন যে সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধনের সময় নেহরু জাম সাহেবকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যেখানে সেই অনুষ্ঠানে তাঁকেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

    বিজেপি নেতা দাবি করেছিলেন যে ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় নেহরু বলেছিলেন, 'দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি মন্দির তাদের সৌন্দর্য সত্ত্বেও আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়নি। আমি এটা সহ্য করতে পারছি না। আমি জানি না কেন এমনটা হয়। আমি এটি ব্যাখ্যা করতে পারি না। তবে তারা আমার আত্মাকে দমন করে। তারা আমাকে উঠতে দেয় না এবং আমাকে অন্ধকার করিডোরে চাপা দেয়। আমি সূর্য ও বাতাস পছন্দ করি।' সুধাংশুর দাবি, দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের বদলে নেহরু তাজমহলকে 'অত্যাশ্চর্যজনকভাবে সুন্দর' বলে মনে করতেন।

    News/News/Nehru-Babri Controversy Update: সত্যিই কি সরকারি টাকায় বাবরি বানাতে চেয়েছিলেন নেহরু? 'সোর্স' দিয়ে নয়া দাবি BJP-র
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes