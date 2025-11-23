Edit Profile
    ইন্ডিয়ান আর্মি এভিয়েশন কর্পসের অংশ হতে চান? দারুণ সুযোগ তরুণ-তরুণীদের সামনে

    ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে আগ্রহীদের জন্য একটি দারুণ খবর এসেছে।

    Published on: Nov 23, 2025 8:49 PM IST
    By Sahara Islam
    অনেকেই আছেন যারা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে চান। এটি একটি দারুণ কেরিয়ারের সুযোগ দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে আগ্রহীদের জন্য একটি দারুণ খবর এসেছে। এবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর শাখা Army Aviation Corps-এ যোগদানের বড় সুযোগ।

    ইন্ডিয়ান আর্মি এভিয়েশন কর্পসের অংশ হতে চান? (সৌজন্যে টুইটার)
    আর্মি এভিয়েশন কর্পসের সমস্ত বিমানচালক মহারাষ্ট্রের নাসিকে অবস্থিত কমব্যাট আর্মি এভিয়েশন ট্রেনিং স্কুল (সিএটিএস)-তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আর্মি ট্রেনিং কমান্ড (এআরটিআরএসি)-এর অধীনে 'এ' ক্যাটাগরির প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত, সিএটিএস হল সেনার যুদ্ধবিমান প্রশিক্ষণের অন্যতম কেন্দ্র। একজন বায়ুসেনা অফিসার হতে গেলে কমিশনিং থেকে শুরু হয় প্রশিক্ষণ। তারপর তাদেরকে মরুভূমি এবং সমতলভূমি থেকে শুরু করে সিয়াচেনের মতো অঞ্চলে উড়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। আর্মি এভিয়েটর হতে হলে, প্রার্থীদের প্রথমে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগদান করতে হবে। আর্মি এভিয়েশনে সরাসরি কোনও বেসামরিক নাগরিকের প্রবেশাধিকার নেই।

    আপনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে পারেন:

    এনডিএ (ন্যাশানাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি) - দ্বাদশ শ্রেণীর পরে

    সিডিএস (কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস) - স্নাতক শেষ হওয়ার পর

    টেকনিক্যাল এন্ট্রি স্কিম (টিইএস) - ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য

    ইউনিভার্সিটি এন্ট্রি স্কিম (ইউএস) - চূড়ান্ত বর্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য

    এনসিসি ক্যাডেটদের জন্য সরাসরি এসএসবি (এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি)

    এসএসসি (শর্ট সার্ভিস কমিশন - নন-টেক এবং টেক)

    আর্মি এভিয়েশন

    আপনি আর্মি এভিয়েশন কর্পসের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে পারেন।

    প্রশিক্ষণে আপনার পারফরম্যান্স, মেডিক্যাল টেস্ট এবং বিমান চলাচল অধিদপ্তরের ছাড়পত্র যোগ্যতা নির্ধারণ করে।

    বিমান পরিষেবা চালনার জন্য প্রার্থীদের পাইলট অ্যাপটিটিউড ব্যাটারি টেস্ট (পিএবিটি) অথবা এর সমতুল্য (সিপিএসএস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

    নাসিকের সিএটিএস-এ প্রশিক্ষণ

    যোগ্যতা অর্জনের পর অফিসাররা নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের জন্য নাসিকের সিএটিএস-এ যান।

    মৌলিক উড়ান প্রশিক্ষণ

    যুদ্ধ বিমান এবং কৌশলগত প্রশিক্ষণ

    RPAS/UAV প্রশিক্ষণ (নির্বাচিতদের জন্য)

    সিমুলেটর-ভিত্তিক হেলিকপ্টার প্রশিক্ষণ

    যুদ্ধ বিমান চালনা এবং নির্দেশনামূলক ভূমিকার জন্য কমব্যাট এভিয়েশন কোর্সের মতো উন্নত কোর্স

    সফল প্রশিক্ষণের পর আপনাকে আর্মি এভিয়েশন উইংস প্রদান করা হবে এবং অপারেশনাল স্কোয়াড্রনে পোস্ট করা হবে।

    আর্মি এভিয়েশন প্রশিক্ষণের জন্য কারা আবেদন করতে পারবেন?

    আপনি যদি ইতিমধ্যেই একজন কমিশনপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা হয়ে থাকেন।

    আপনি উড়ানের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল টেস্ট-র মানদণ্ড পূরণ

    আপনাকে আর্মি এভিয়েশনের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

