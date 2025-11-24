Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    CJI Surya Kant tenure: ছোট্ট শহরে ওকালতি থেকে ভারতের প্রধান বিচারপতি- শপথ জাস্টিস সূর্যকন্তের, ছিলেন ৩৭০ ধারার মামলায়

    ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন বিচারপতি সূর্যকন্ত। তাঁর এই যাত্রাটা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। ছোট্ট শহর থেকে ওকালতি শুরু করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে পৌঁছানোর কাহিনি অসাধারণ। আর ভারতের প্রধান বিচারপতি পদে প্রায় ১৫ মাস থাকবেন বিচারপতি কন্ত।

    Published on: Nov 24, 2025 10:42 AM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ছোট শহরের এক আইনজীবী থেকে আজ দেশের প্রধান বিচারপতি হলেন বিচারপতি সূর্যকন্ত। সোমবার ভারতের ৫৩ তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করেন। তাঁর এই যাত্রাটা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। ছোট্ট শহর থেকে ওকালতি শুরু করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে পৌঁছানোর কাহিনি অসাধারণ। আর ভারতের প্রধান বিচারপতি পদে প্রায় ১৫ মাস থাকবেন বিচারপতি কন্ত। ২০২৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি অবসর গ্রহণ করবেন। যিনি বিচারপতি হিসেবে সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ, বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা, পেগাসাস স্পাইওয়্যারের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ছিলেন।

    ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন বিচারপতি সূর্যকন্ত। (ছবি সৌজন্যে ইউটিউব President of India)
    ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন বিচারপতি সূর্যকন্ত। (ছবি সৌজন্যে ইউটিউব President of India)

    ভারতের নয়া প্রধান বিচারপতি সূর্যকন্ত আসলে কে?

    ১) ১৯৬২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি হরিয়ানার হিসারের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ভারতের নয়া প্রধান বিচারপতি সূর্যকন্ত। তাঁর পরিবার ছিল একটি । সেখানেই তিনি আইন পেশায় প্রবেশ করেন এবং আইনজীবী হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। সেখান থেকে আজ বিচারপতি সূর্যকান্ত দেশের সর্বোচ্চ পদে পৌঁছেছেন। তিনি ২০১১ সালে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেন। ‘ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট’ হয়েছিলেন।

    ২) নিজের কার্যকালের সময় পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে বহু উল্লেখযোগ্য রায় দিয়েছেন বিচারপতি সূর্যকন্ত। ২০১৮ সালের ৫ অক্টোবর হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছিল।

    আর ভারতের প্রধান বিচারপতি হওয়ার আগে নিজের অগ্রাধিকারের কথা জানিয়েছিলেন বিচারপতি সূর্যকন্ত। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমার প্রথম এবং সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হবে বকেয়া থাকা মামলা। আজকের বোর্ড দেখাচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের বকেয়া থাকা মামলা ৯০,০০০ পেরিয়ে গিয়েছে। আমি এটার মধ্যে যাচ্ছি না যে কীভাবে এরকম হল, কে সেটার দায়ি.....হয়তো (মামলার) তালিকাভুক্ত হওয়া বেড়ে গিয়েছে।' সেইসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ‘আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা হল মধ্যস্থতা। এটি সমস্যা (পুনরায়) সমাধানের সবচেয়ে সহজ উপায়গুলির মধ্যে একটি এবং এটি সত্যিই গেমচেঞ্জার হতে পারে।’

    News/News/CJI Surya Kant Tenure: ছোট্ট শহরে ওকালতি থেকে ভারতের প্রধান বিচারপতি- শপথ জাস্টিস সূর্যকন্তের, ছিলেন ৩৭০ ধারার মামলায়
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes