    কাজু, বাদাম, অ্যান্টেনা, টিভি- SIR-র মধ্যেই ভোটার লিস্টে নাম দেখে হতবাক সকলে!

    কাজু সিং, বাদাম, পেস্তা, শেরনি বাই, টিভি, অ্যান্টেনা, রাজেশ খান্না, দিলীপ কুমার, হেমা মালিনী - ভোটার তালিকায় এমনই সব নাম আছে বলে অভিযোগ উঠল। এসআইআরের অধীনে আপডেট হওয়া ভোটার তালিকায় এই ধরনের অদ্ভুত নাম দেখে সবাই অবাক।

    Published on: Nov 26, 2025 2:58 PM IST
    By Ayan Das
    কাজু সিং, বাদাম, পেস্তা, শেরনি বাই, টিভি, অ্যান্টেনা, রাজেশ খান্না, দিলীপ কুমার, হেমা মালিনী - ভোটার তালিকায় এমনই সব নাম আছে বলে অভিযোগ উঠল বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশের আগর মালওয়া জেলায়। এসআইআরের অধীনে আপডেট হওয়া ভোটার তালিকায় এই ধরনের অদ্ভুত নাম দেখে সবাই অবাক। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জেলার দুটি ভোটকেন্দ্র - ৯৩ এবং ৯৪-তে ভোটারদের নাম সিনেমার পোস্টার, নায়ক-নায়িকা, শুকনো ফল বা ট্যুরিজম ব্রোশারের মতো। কিন্তু কেন এমন অদ্ভুত নাম রাখা হয়েছে, জেনে নিন পুরো ঘটনা।

    এই ধরনের অদ্ভুত নাম রাখার কারণ এই অদ্ভুত ভোটার তালিকা আসলে পাড়ি সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত, যারা প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে যাযাবর জীবনযাপন করছেন। এই সম্প্রদায় রোজকার জীবনে যে জিনিসগুলি জন্মকালে আশেপাশে দেখত, সেই অনুযায়ী তাদের সন্তানদের নাম রাখত। কখনও তাঁবুতে চলা সিনেমার নাম, কখনও কোনও শহরের নাম, আবার কখনও পরিবারের পছন্দের খাবার বা অন্য কিছু।

    সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৬ সাল থেকে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) হিসেবে কর্মরত সন্তোষ জয়সওয়াল বলেন, ‘মাধুরী দীক্ষিত, জিতেন্দ্র দীক্ষিত, পেঁয়াজ বাই, সারণপুর বাই, হেমা মালিনা… প্রথমে এই নামগুলো অদ্ভুত লাগত, কিন্তু এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। তিনি হেসে মজা করে বলেন – এত ফর্ম ভরেছি যে বলিউড আমায় কাস্টিং ডিরেক্টর বানিয়ে দেবে!' তাঁর অন্য সহকর্মী BLO-রা হাসতে হাসতে বলেন, 'কাজু সিং, সানি দেওল, শেরনি বাই, শের খান… প্রথমে মনে হয়েছিল কেউ মজা করছে। কিন্তু আজ এই নামগুলো রোজকার জীবনের মতো মনে হয়।’

    ভোটার গর্বের সঙ্গে শোনালেন নিজের নামের গল্প যে নামগুলোকে সাধারণ মানুষ অদ্ভুত মনে করছেন, সেই নামগুলো এই মানুষদের কাছে রোজকার জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছে। দেশপ্রেমী নামের এক ভোটার নিজের নামের উপর গর্ব করে এর নামকরণের গল্প শোনান। দেশপ্রেমী জানান, ‘আমার জন্মদিনে বাবা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। নায়কের নাম ভালো লেগেছিল, গল্প পছন্দ হয়েছিল, তাই আমার নাম দেশপ্রেমী রাখা হয়েছে। আমাদের এখানে সোলজার, পরদেশি, রাজকুমারের মতো নাম খুব সাধারণ।’

