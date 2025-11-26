মা কালী থেকে মাদার মেরি! বাণিজ্যনগরীতে হুলুস্থুলকাণ্ড, দুধসাদা দেবীমূর্তি, কোলে ছোট্ট যিশু...

ছিলেন মা কালী, হয়ে গেলেন মাদার মেরি! মাথায় বড় সোনালি ক্রস-সহ মুকুট, গায়ে সোনালি পোশাক, হাতে একটি শিশুর মূর্তি-সব মিলিয়ে পুরো চেহারা পাল্টে গিয়েছে। মুম্বইয়ের চেম্বুরের একটি মন্দিরে পুজো দিতে এসে এই দৃশ্য দেখে হতবাক ভক্তরা মুহূর্তে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। অশান্তি চরমে উঠলে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। ইতিমধ্যে ওই মন্দিরের পুরোহিতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।
ঘটনার সূত্রপাত
ঘটনাটি ঘটেছে চেম্বুরের আনিক ভিলেজের একটি কালীমন্দির, এটি স্থানীয় একটি শ্মশানের ভিতরে আছে। মন্দিরের কালীমূর্তি ঘিরে তৈরি হয় বিতর্ক। জানা গেছে, রবিবার ভক্তরা মন্দিরে পুজো দিতে এসে হতবাক হয়ে যান। ভক্তরা জানান, তাঁরা মন্দিরে ঢুকতেই দেখেন কালীমূর্তির গায়ের রং সাদা করে দেওয়া হয়েছে। পিছনের লাল কাপড়ে বড় সোনালি ক্রস। দু’পাশে টাঙানো ছিল ঝলমলে লাইট আর টিনসেল। এই সাজ দেখে অনেকে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি যে এটি সেই কালীমূর্তি। সোশ্যাল মিডিয়ায়ও দেবীমূর্তির যে ছবি সামনে এসেছে, তাতে দেখা যায়, সোনালি কাপড় পরানো আছে দেবীমূর্তিকে। মাথায় রয়েছে মুকুট, যার উপর সোনালি ক্রুশও চোখে পড়ে। কালো মেয়ে হিসেবেই সাধারণত পূজিত হন মা কালী। মূর্তির গায়ের রং নীলও হয়। কিন্তু ওই কালীমূর্তির গাত্রবর্ণ ছিল ধবধবে সাদা। ওই কালীমূর্তির কোলে আরও একটি মূর্তি চোখে পড়ে, যা আসলে শিশুকালের যিশু খ্রিস্ট বলে দাবি করেছেন মানুষজন।
ক্ষুব্ধ জনতা ও পুলিশের হস্তক্ষেপ
কালীমূর্তির ওই রূপের কথা ছড়াতেই উত্তেজনা ছড়ায়। মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান কিছু মানুষ। এরপর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় কয়েকটি হিন্দু সংগঠন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বাজরং দল-সহ আরও অনেকে। তাঁরা পুলিশ ডেকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন। ভক্তদের অভিযোগ, এটি স্পষ্টভাবেই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার মতো কাজ। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলে পুরোহিত রমেশ দাবি করেন, মা কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন তিনি। স্বপ্নে দেবীই তাঁকে সাজসজ্জা বদলের নির্দেশ দেন। মাদার মেরি হিসেবে সাজিয়ে তুলতে বলেন। সেই স্বপ্নাদেশ অনুযায়ীই মূর্তিটি তিনি তৈরি করান বলে জানান ওই পুরোহিত। এই ঘটনায় মামলা দায়ের করে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় ওই পুরোহিতকে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৯৯ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানা এবং ধর্মস্থলের ক্ষতিসাধনের ধারায়। পুলিশ জানিয়েছে, পুরোহিতকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হয়। আদালত তাঁকে দু’দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল, আদৌ তিনি একা এই কাজ করেছেন কিনা, স্বপ্নাদেশের দাবি সত্যি নাকি অন্য কোনও চক্রান্ত ছিল-সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।