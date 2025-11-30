Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে মারধর, পানমশলা সংস্থার কর্ণধারের পুত্রবধূর মৃত্যুতে বললেন মা

    এক বিখ্যাত পান মশলা ব্যবসায়ীর ৩৮ বছরের পুত্রবধূ দীপ্তি চৌরাসিয়ার আত্মহত্যার ঘটনায় নিহতের পরিবার দীপ্তির স্বামী অর্পিত এবং শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে মেয়েকে হয়রানি এবং গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ এনেছে। পুলিশের কাছে অভিযোগে দীপ্তির মা সারদা এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

    Published on: Nov 30, 2025 2:31 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দিল্লির বসন্ত বিহারে এক বিখ্যাত পান মশলা ব্যবসায়ীর ৩৮ বছরের পুত্রবধূ দীপ্তি চৌরাসিয়ার আত্মহত্যার ঘটনায় নিহতের পরিবার দীপ্তির স্বামী অর্পিত এবং শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে মেয়েকে হয়রানি এবং গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ এনেছে। পুলিশের কাছে অভিযোগে দীপ্তির মা সারদা এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এছাড়া জামাই অর্পিতের বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন সারদা।

    অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে মারধর, পানমশলা সংস্থার কর্ণধারের পুত্রবধূর মৃত্যুতে বললেন মা। (ছবি সৌজন্যে এক্স)
    অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে মারধর, পানমশলা সংস্থার কর্ণধারের পুত্রবধূর মৃত্যুতে বললেন মা। (ছবি সৌজন্যে এক্স)

    সারদা পুলিশকে জানিয়েছেন যে তিনি বসন্ত কুঞ্জে পরিবারের সঙ্গে থাকেন। পরিবারে দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। ২০১০ সালের ২ ডিসেম্বর অর্পিত চৌরাসিয়ার সঙ্গে দীপ্তির বিয়ে হয়েছিল। শারদা অভিযোগ করেছেন যে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে মেয়েকে দোতলা থেকে টেনে নামিয়ে মারধর করা হয়েছিল। সেইসময় দীপ্তি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এ ঘটনায় অর্পিতের পরিবারও ক্ষমা চেয়েছিল।

    পান মশলা কোম্পানির মালিক কমল কিশোর চৌরাসিয়ার পুত্রবধূ দীপ্তি চৌরাসিয়ার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার দিল্লি পুলিশ তাঁর স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে বসন্ত বিহারে নিজের বাড়ির একটি ঘরে দীপ্তির দেহ উদ্ধার করা হয়। দীপ্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

    দীপ্তির মা অভিযোগ করেছেন. জামাই ও তাঁর পরিবার সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে মেয়েকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্থা করেছে। তাঁর দাবি, দীপ্তির মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁর জামাই বিদেশে গিয়েছিলেন এবং তিনি ফিরে আসার পর দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল।

    দাবি করা হয়েছে যে দীপ্তি ২৫ নভেম্বর সকাল সাতটার দিকে মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। ঝগড়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর বাবার স্বাস্থ্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। অভিযোগকারীর দাবি, তিনি তাঁর মেয়েকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেদিন সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে তিনি আবার দীপ্তিকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনও সাড়া মেলেনি। দীপ্তির শাশুড়িকে ফোন করলে জানানো হয় তাঁর মেয়ে বাইরে চলে গিয়েছেন। অভিযোগকারী জানিয়েছেন, বিকেলে তাঁর পরিবার একটি ফোন পান যে দীপ্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

    News/News/অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে মারধর, পানমশলা সংস্থার কর্ণধারের পুত্রবধূর মৃত্যুতে বললেন মা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes