EVM হ্যাক নয়, মন ছিনিয়ে নেন মোদী, বললেন কঙ্গনা, ক্ষমা চাইলেন ব্রাজিল মডেলের কাছে

    EVM হ্যাক নয়, মন ছিনিয়ে নেন মোদী, বললেন কঙ্গনা, ক্ষমা চাইলেন ব্রাজিল মডেলের কাছে

    লোকসভায় নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার সময় বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন। হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধীর ভোট চুরির অভিযোগের সময় যে ব্রাজিলিয়ান মডেলের কথা বলেছিলেন, তাঁর বিষয়েও উল্লেখ করেন হিমাচল প্রদেশের মান্ডির বিজেপি সাংসদ।

    Published on: Dec 10, 2025 8:41 PM IST
    By Ayan Das
    লোকসভায় নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার সময় বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন। হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধীর ভোট চুরির অভিযোগের সময় যে ব্রাজিলিয়ান মডেলের কথা বলেছিলেন, তাঁর বিষয়েও উল্লেখ করেন হিমাচল প্রদেশের মান্ডির বিজেপি সাংসদ। কঙ্গনা বলেন, ওই মহিলা কখনও ভারতে আসেননি এবং হরিয়ানা নির্বাচনের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই, তবে তার পরেও তাঁর ছবি এখানে দেখানো হয়েছিল। এজন্য আমি সংসদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছি।

    ব্রাজিলিয়ান মডেলের কাছে ক্ষমা চাইলেন কঙ্গনা রানাওয়াতের। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    ব্রাজিলিয়ান মডেলের কাছে ক্ষমা চাইলেন কঙ্গনা রানাওয়াতের। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    কঙ্গনা রানাওয়াত বলেন, 'তিনি (ওই মহিলা) সোশ্যাল মিডিয়ায় বহুবার বলেছেন যে তিনি কখনও ভারতে আসেননি এবং হরিয়ানার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারপরও এই লোকেরা কোনও প্রমাণ ছাড়াই এবং অনুমতি ছাড়াই তার ছবি এখানে ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রথমত, এই সংসদের পক্ষ থেকে আমি ওই মহিলার কাছে ক্ষমা চাইছি। আজকাল ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘনের বড় অপরাধ হচ্ছে। তারপরও এখানে তার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।

    কঙ্গনা বলেন, গত এক বছর ধরে বিরোধীদের মনোভাব খুবই হতাশাজনক। বিরোধীরা এসআইআরের নামে অনেক হইচই করেছে। কিন্তু যখন এটি সংসদে আলোচনা হচ্ছে, তখন তারা এখানে সেখানে কথা বলছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ইভিএম হ্যাক করেন না, মানুষের মন ছিনিয়ে নেন। বিরোধীরা ভুলে গিয়েছিল যে এক সময় ভোট বাক্স কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, কংগ্রেস কখনও সংবিধান ও আইনশৃঙ্খলাকে সম্মান করেনি। এসআইআরের কারণে মানুষের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং বিহারের মানুষ উৎসাহের সঙ্গে ভোটদানে অংশ নেন। এক দেশ, এক নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, এতে জনগণকে অসুবিধা থেকে রক্ষা করা হবে এবং অর্থ সাশ্রয় হবে।

    উল্লেখ্য, নভেম্বরে রাহুল দাবি করেছিলেন, হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন নামে ২২ বার ভোট দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান মডেল। কখনও সরস্বতী নামে ভোট দিয়েছেন। কখনও ভোট দিয়েছেন সীমা নামে। কখনও তাঁর আবার নাম হয়ে গিয়েছে সীমা। তিনি দাবি করেন, হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের সময় ১০টি বুথে মোট ২২ বার ভোট দিয়েছেন ওই মহিলা। তাঁর নামও জানান রাহুল। সেইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেছেন, যে কায়দায় একজন ব্রাজিলিয়ান মহিলা হরিয়ানায় ২২ বার ভোট দিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের কারচুপি করতে ‘কেন্দ্রীভূত অপারেশন’ চালানো হয়েছে।

