কানপুরে ল্যাম্বরগিনি তাণ্ডব! ৪ দিন ধরে আত্মগোপন, পুলিশের জালে তামাক ব্যবসায়ীর পুত্র
বুধবার শিবম মিশ্রের চালকের বয়ানে মামলাটি নাটকীয় মোড় নেয়।
চার দিন পলাতক থাকার পর অবশেষে উত্তরপ্রদেশে ল্যাম্বরগিনি দুর্ঘটনায় তামাক ব্যবসায়ী কে কে মিশ্রের ছেলে শিবম মিশ্রকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার শিবমের বিলাসবহুল ল্যাম্বরগিনি গাড়ির ধাক্কায় একাধিক পথচারী গুরুতর আহত হয়েছেন। সেই সঙ্গে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে বেশ কিছু গাড়ি ও বাইক। কানপুরের পুলিশ কমিশনার রঘুবীর লাল জানিয়েছেন, মেডিকেল চেকআপের পর শিবম মিশ্রকে আদালতে পেশ করা হবে।
গত রবিবার দুপুর সোয়া ৩টে নাগাদ কানপুরের গোয়ালটোলির ভিআইপি রোডে বেপরোয়া ল্যাম্বরগিনির ধাক্কায় আহত হন অন্তত ছ’জন। গাড়িটি প্রথমে একটি অটো রিকশা এবং পরে একটি বাইকে ধাক্কা মারে। বাইক চালক তৌফিক আহমেদ গাড়ির ধাক্কায় কয়েক মিটার দূরে ছিটকে পড়েন। সম্প্রতি একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে যেখানে দেখা গিয়েছে, গাড়িটি বাইকটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটি পোস্টে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পরপরই গাড়ি থামিয়ে দাঁড়ানোর বদলে শিবম মিশ্র পালানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তাঁর সঙ্গে থাকা বাউন্সাররা অন্য একটি গাড়িতে এসে তাঁকে ঘিরে ধরেন। এমনকী বাউন্সারদের মধ্যে একজনকে গাড়ির নম্বর প্লেট খুলে ফেলারও চেষ্টা করতে দেখা যায়। তাতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ল্যাম্বরগিনিটি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। আরটিও কোড অনুযায়ী গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন উত্তর-পশ্চিম দিল্লির রোহিণী এলাকায়। পরে আহতদের মধ্যে একজন এফআইআর করলে শুরু হয় তদন্ত।
কিন্তু বুধবার শিবমের চালকের বয়ানে মামলাটি নাটকীয় মোড় নেয়। কানপুর আদালতে এক ব্যক্তি হাজির হয়ে দাবি করেন, দুর্ঘটনার সময়ে বিলাসবহুল গাড়িটি তামাক ব্যবসায়ীর ছেলে শিবম মিশ্র চালাননি। তিনিই ছিলেন চালকের আসনে। নিজেকে তিনি মোহন লাল বলে পরিচয় দেন। তিনি জানিয়েছেন, ওই বাড়ির গাড়ি চালান তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এই দাবি ঘিরে শোরগোল পড়ে যায়। মোহন জানান, দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগে শিবম মিশ্র হঠাৎ খিঁচুনি অনুভব করলে, তিনি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। শিবম মিশ্রের পরিবার আগেই দাবি করেছে যে তাঁদের ছেলে মৃগী রোগে ভুগছেন। মোহন দাবি করেন, ‘দুর্ঘটনাটি ঘটে যখন আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। শিবম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি আমার গায়ের উপরে পড়ে যান। আমি ভয় পেয়ে তাঁকে একহাত দিয়ে ধরে রেখেছিলাম।’ সেই সময়েই দুই দিক সামলাতে গিয়ে গাড়িটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় বলে দাবি করেছেন মোহন লাল। তিনি দাবি করেন যে গাড়ির স্বয়ংক্রিয় লকিং সিস্টেমের কারণে তিনি বেরিয়ে আসতে দেরি করেন, এরপর তিনি শিবমকে চালকের আসনে নিয়ে যান এবং বেরিয়ে আসেন। অন্যদিকে, মিশ্রদের আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় কুমার সোমবার যুক্তি দেন, 'শিবম গাড়ি চালাচ্ছিলেন না; তাঁর ড্রাইভার মোহন গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এটি দুর্ঘটনার মামলা। যেহেতু শিবম গাড়ি চালাচ্ছিলেন না, তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা হতে পারে না।'
যদিও নিজেদের অবস্থানে অনড় পুলিশ। কানপুরের পুলিশ কমিশনার রঘুবীর লাল জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এবং অন্যান্য প্রমাণ নিশ্চিত করে যে দুর্ঘটনার সময়ে শিবম মিশ্র গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ভিডিওগুলির উল্লেখ করে জানিয়েছেন, পথচারীরা লক্ষ করেছেন, শিবমকেই একজন ব্যক্তিকে চালকের আসন থেকে টেনে বের করে আনছিলেন। এই ঘটনার ৪ দিন পর সেই শিবম মিশ্রকে পাকড়াও করেছে কানপুর পুলিশ। এদিন আদালতে পেশ করা হবে ধৃতকে।