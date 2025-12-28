বেঙ্গালুরুতে বুলডোজার রাজ! বিজয়নের নিশানায় 'সংঘের সঙ্গী', 'ভূমি মাফিয়া' তোপ সিদ্দারামাইয়া-শিবকুমারের

বেঙ্গালুরুতে বুলডোজার রাজ! বিজয়নের নিশানায় 'সংঘের সঙ্গী', 'ভূমি মাফিয়া' তোপ সিদ্দারামাইয়া-শিবকুমারের
বেঙ্গালুরুতে উচ্ছেদ অভিযানে ২০০টিরও বেশি বাড়ি ভেঙে ফেলায় কর্ণাটক সরকার তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। এই অভিযানের ফলে শত শত মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। যাদের বেশিরভাগই মুসলিম সম্প্রদায়ের। চলতি সপ্তাহের শুরুতে হওয়া এই উচ্ছেদ অভিযানের ফলে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস এবং কেরলের বামফ্রন্টের মধ্যে তীব্র তরজার সৃষ্টি হয়েছে। ‘বুলডোজা শাসন’ নিয়ে সিদ্দারামাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে হয়েছে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। এবার তাঁকে একযোগে পাল্টা জবাব দিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার।
ঘটনার সূত্রপাত
গত ২০ ডিসেম্বর কোগিলু গ্রামের ফকির কলোনি এবং ওয়াসিম লেআউটে উচ্ছেদ অভিযানের ফলে প্রায় ৪০০ পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। এমন এক সময়ে এই উচ্ছেদ যখন শহরটিতে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে তীব্র শৈত্যপ্রবাহে কাবু। বেঙ্গালুরু সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (বিএসডব্লিউএমএল) দ্বারা পরিচালিত এই অভিযানে ৪টি জেসিবি ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৫০ জনেরও বেশি পুলিশকর্মী উপস্থিত ছিলেন নিরাপত্তায়। কর্ণাটক সরকার দাবি করেছে, উর্দু সরকারি স্কুলের পাশের একটি লেকের কাছে সরকারি জমিতে বাড়িগুলি অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। বাসিন্দারা দাবি করেছেন, তাঁরা কোনও নোটিশ পাননি এবং পুলিশ জোর করে তাঁদের উচ্ছেদ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তাঁরা ২৫ বছর ধরে ওই এলাকায় বাস করছিলেন এবং তাঁদের বৈধ আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড ছিল। উচ্ছেদ হওয়া বেশিরভাগই অভিবাসী এবং শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এই বিষয়টি কংগ্রেস সরকারের জন্য একটি বড় সঙ্কট তৈরি করেছে। উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দারা সপ্তাহজুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ রাজস্ব মন্ত্রী কৃষ্ণ বাইরে গৌড়ার বাড়ির কাছেও বিক্ষোভ করেছে। দলিত সংঘর্ষ সমিতি-সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন এই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছে।
কেরলের মুখ্যমন্ত্রী কী বলেছেন?
কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন কংগ্রেসের ‘সংখ্যালঘুবিরোধী রাজনীতির’ তীব্র নিন্দা করেছেন। এক্স-এ একটি কড়া পোস্টে বিজয়ন লিখেছেন, 'দুঃখজনকভাবে, সংঘ পরিবারের সংখ্যালঘুবিরোধী রাজনীতি এখন কর্ণাটকে একটি কংগ্রেস সরকারের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যখন কোনও সরকার ভয় এবং পাশবিক শক্তি দিয়ে শাসন করে, তখন সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং মানবিক মর্যাদা প্রথম বলি হয়।' কেরলের আরেক মন্ত্রী ভি শিবানকুট্টি বলেছেন, 'এটি ইমারজেন্সি যুগের মতো মনে হচ্ছে। যারা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতায় এসেছিল, তাঁরা আবার তাঁদের দ্বিচারিতা প্রমাণ করছে এবং দরিদ্র মানুষের আশ্রয় ভেঙে ফেলছে।' সিপিআই(এম)-ও উচ্ছেদস্থলে একটি প্রতিনিধিদল পাঠায় এবং তাদের নেতারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন। এই বিক্ষোভকে সমন্বিত করার জন্য একটি উচ্ছেদবিরোধী কমিটিও গঠন করা হয়েছে।
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া
কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকেও এক হাত নিয়েছেন কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। তিনি বলেন, 'সত্য ঘটনা না জেনে পিনারাই বিজয়নের মত একজন সিনিয়র রাজনীতির এ রকম মন্তব্য খুবই দুঃখজনক। যে জমিটি দখলমুক্ত করা হয়েছে, সেটি ছিল একটি কঠিন বর্জ্যের ভাগাড়। এর কারণে ওই এলাকায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক সমস্যা রয়েছে। আমরা আমাদের শহরকে ভালো করেই জানি। এমন বস্তি রাখতে চাই না যা কালে কালে ভূমি মাফিয়াদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।আমাদের কোনও বুলডোজার সংস্কৃতি নেই। আমি কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি যেন এই ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন।' অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এক্স বার্তায় বলেছেন, তিনি গৃহহীনদের জন্য তাৎক্ষণিক ত্রাণ নিশ্চিত করার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি অস্থায়ী আশ্রয়, খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক ব্যবস্থা করার জন্য গ্রেটার বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষের কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। অভিবাসী এবং শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সরকার মানবিক কারণে উপযুক্ত বাসস্থান নিশ্চিত করবে। 'বুলডোজার ন্যায়বিচার' এবং অবৈধ দখলদারিত্বের আইনানুযায়ী অপসারণের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পিনারাই বিজয়নের সমালোচনা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণার অভাবকে প্রতিফলিত করে।'
অন্যদিকে, ইয়েলহাঙ্কার কাছে কোগিলু গ্রাম থেকে বাসিন্দাদের উচ্ছেদের ঘটনায় শনিবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের সঙ্গে কথা বলেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল। এই ঘটনা স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। ভেনুগোপাল বলেন, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পরেছে। দলের দাবি, এই ধরনের পদক্ষেপের জন্য আরও বেশি সতর্কতা, সংবেদনশীলতা এবং সহানুভূতির প্রয়োজন। বেণুগোপাল বলেন, সিদ্দারামাইয়া এবং শিবকুমার দু’জনেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশপাশি, ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য পুনর্বাসন ও ত্রাণ নিশ্চিত করবেন বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।