Kashmir Azadi Slogan in Dhaka: 'কাশ্মীরের আজাদি' স্লোগান উঠল ঢাকায়, নয়া 'বিপ্লব' করতে চলল হাদি প্রেমীরা!

Kashmir Azadi Slogan in Dhaka: 'কাশ্মীরের আজাদি' স্লোগান উঠল ঢাকায়, নয়া 'বিপ্লব' করতে চলল হাদি প্রেমীরা!
ঢাকার শাহবাগ মোড়ে হাদি প্রেমীদের অবরোধ থেকেই স্লোগান ওঠে - 'কাশ্মীর কি আজাদি'। এই ওসমান হাদি নিজেও ছিলেন কট্টর ভারত বিরোধী। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বাংলাদেশে একাধিক নেতা ভারতের বিরুদ্ধে ক্রমেই সুর চড়াচ্ছে।
বাংলাদেশে ওসমান হাদি মৃত্যুর কিনারা করার দাবিতে ঢাকায় বিগত কয়েকদিন ধরে লাগাতার আন্দোলন করে চলেছে ইনকিলাব মঞ্চ। এই আবহে ২৭ ডিসেম্বর গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকার শাহবাগ মোড় অবরুদ্ধ করে রেখেছিল হাদির অনুগামীরা। আর সেই অবরোধ থেকেই স্লোগান ওঠে - 'কাশ্মীর কি আজাদি'। এই ওসমান হাদি নিজেও ছিলেন কট্টর ভারত বিরোধী। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বাংলাদেশে একাধিক নেতা ভারতের বিরুদ্ধে ক্রমেই সুর চড়াচ্ছে। ভারতের হাইকমিশনে হামলা পর্যন্ত হয়েছে সেখানে। এবার সেই দেশে উঠল ভারতের কাশ্মীরকে ভাগ করে দেওয়ার স্লোগান।
বাংলাদেশ থেকে হাসিনার বিদায়ের পর একাধিক জনসভায় এই ওসমান হাদি বিভিন্ন জনসভায় স্লোগান তুলেছিলেন - 'দিল্লি না ঢাকা...'। বাংলাদেশের সেই ছাত্র নেতা গুলিবিদ্ধ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই ভারতের বিকৃত একটি মানচিত্র পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। একটি আলোচনা সভার সেই পোস্টে ভারতের থেকে পঞ্জাব, লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন দেখানো হয়েছিল। সেগুলিকে পাকিস্তানের এলাকা হিসেবে দেখানো হয় মানচিত্রে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের অধিকাংশ এলাকা, গোটা ঝাড়খণ্ড, উত্তরপূর্ব ভারত এবং মায়ানমারের আরাকান প্রদেশের উপকূলীয় এলাকাটিকে 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। এদিকে অভিযোগ করা হয়, হাদির হত্যাকারী ফয়সল করম নাকি ভারতে পালিয়ে যায়। এমনকী হাদির বোন তো এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ভারতের 'র'-এর হাত আছে বলেও ভিত্তিহীন অভিযোগ করছিলেন।
উল্লেখ্য, ওসমান হাদিকে গুলি করা হয় গত ১২ ডিসেম্বর। ১৮ ডিসেম্বর ওসমান হাদির মৃত্যু হয় সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। এই ঘটনা সামনে আসার পরপরই বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়। ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থক এবং হাসিনা বিরোধীরা ঢাকা, রাজশাহী সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের ধ্বংসস্তূপে ফের হামলা হয়। ধরানো হয় আগুন। রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের অফিসে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে উন্মত্ত জনতা। এদিকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' এবং 'ডেইলি স্টার'-এর অফিসেও তাণ্ডব চালানো হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে ভারত বিরোধী স্লোগানও শোনা যায় - 'দিল্লি না ঢাকা', 'ভারতের আগ্রাসন, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাও'। হামলা হয় চট্টগ্রামে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনে। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনেও হামলার চেষ্টা চালানো হয়। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। সেই বিক্ষোভের রেশই এখনও চলছে বাংলাদেশে। সেখান থেকেই ক্রমাগত ভারত বিরোধী স্লোগানও উঠছে।