Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Kashmir Narco-Terrorists Nabbed: বেআইনি অস্ত্রসহ মাদক-সন্ত্রাসী বাবা-ছেলে ধৃত কাশ্মীরে, বড় সাফল্য পুলিশের

    ধৃতদের নাম - আবদুল লতিফ (বয়স ৫৩ বছর) এবং তার ছেলে শাহনওয়াজ খান (বয়স ২৩ বছর)। এই দুজনেই হান্দওয়ারা জেলার নওগাম এলাকার পুথওয়ারির বাসিন্দা। বাবা ছেলের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইন, ইউএ(পি) আইন এবং অস্ত্র আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

    Published on: Nov 21, 2025 7:21 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দেশজুড়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বড় অভিযানের মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনী দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। বৃহস্পতিবার কুপওয়ারা জেলায় মাদক সন্ত্রাসে লিপ্ত বাবা-ছেলেকে গ্রেফতার করে নিরাপত্তা বাহিনী। ধৃতদের নাম - আবদুল লতিফ (বয়স ৫৩ বছর) এবং তার ছেলে শাহনওয়াজ খান (বয়স ২৩ বছর)। এই দুজনেই হান্দওয়ারা জেলার নওগাম এলাকার পুথওয়ারির বাসিন্দা। একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে এই মাদক-মডিউলের পর্দা ফাঁস করা হয়। ধৃত দুজনের কাছ থেকে বেশ খানিকটা নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়। এমনকী অবৈধ অস্ত্র ও গুলিও পাওয়া যায় তাদের কাছ থেকে।

    বাবা ছেলের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইন, ইউএ(পি) আইন এবং অস্ত্র আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
    বাবা ছেলের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইন, ইউএ(পি) আইন এবং অস্ত্র আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

    এই বাবা ছেলের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইন, ইউএ(পি) আইন এবং অস্ত্র আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই দুজুনকেই 'হাইব্রিড সন্ত্রাসী' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স যৌথ অভিযানে এই দুজনকে গ্রেফতার করেছিল। ওই কর্মকর্তা জানান, দুজনেই ওই এলাকায় মাদক-সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক চালানোর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে সাত রাউন্ড গুলি সহ একটি পিস্তল এবং প্রায় ৮৯০ গ্রাম ওজনের হেরোইনের মতো নিষিদ্ধ দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে।

    উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের পর থেকে উপত্যকায় তুলনামূলক ভাবে সন্ত্রাস কমেছে। তবে ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর থেকে অস্ত্র বা মাদক পাচার বেড়েছে। বিএসএফ এই সব ড্রোন দেখলেই তা ধ্বংস করে। তবে অনেক ড্রোনই নজর এড়িয়ে এপারে চলে আসে নিষিদ্ধ সামগ্রী নিয়ে। ড্রোনের মাধ্যমে আসা এই মাদক বিক্রি করে স্থানীয় সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের অর্থায়ন হয়। এভাবে ড্রোনের মাধ্যমে মাদক পাচারের সমস্যা পঞ্জাবে আরও বেশি। এই আবহে আবদুল লতিফ এবং শাহনওয়াজ খানকে জেরা করছেন তদন্তকারীরা। এই মাদক কোথা থেকে আসত, কোথয় যেত, মাদক বিক্রির টাকা কোথায় খরচ হত, সব জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

    এদিকে, ২০ নভেম্বর ভারত-পাক সীমান্ত এবং জম্মু, কাঠুয়া ও সাম্বা জেলার অভ্যন্তরীণ এলাকায় নিরাপত্তা মহড়া চালিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। নিরাপত্তা বাহিনী কাঠুয়া জেলার মারহিন ও কোরেপান্নু গ্রামে, সাম্বা জেলার সাদোহ ও আরাঙ্গাল গ্রাম এবং জম্মুর চৌকি চৌরা এলাকার মধ্যে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে তারা। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারত-পাক সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা এবং নজরদারি বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই যৌথ তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল।

    News/News/Kashmir Narco-Terrorists Nabbed: বেআইনি অস্ত্রসহ মাদক-সন্ত্রাসী বাবা-ছেলে ধৃত কাশ্মীরে, বড় সাফল্য পুলিশের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes