Khaleda Zia Obituary in Rajya Sabha: খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শোকপ্রস্তাব রাজ্যসভায়, BNP-কে সূক্ষ্ম কূটনৈতিক বার্তা ভারতের?

আজ থেকে শুরু হল সংসদের বাজেট অধিবেশন। সেই অধিবেশনের শুরুর দিনে বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শোকবার্তা পাঠ করা হল রাজ্যসভায়। সাধারণত রাজ্যসভার অধিবেশন যখন থাকে না, সেই সময় প্রয়াত প্রাক্তন বা বর্তমান রাজ্যসভা সদস্য এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির ওবিচুয়ারি উল্লেখ করার রীতি রয়েছে অধিবেশনের শুরুতে। সেই মতো প্রয়াত প্রাক্তন দুই রাজ্যসভা সদস্য এল গণেশন এবং সুরেশ কালমাডির পাশাপাশি খালেদা জিয়ার ওবিচুয়ারি রেফারেন্সের উল্লেখ করা হয়।
উল্লেখ্য, গত ৩০ ডিসেম্বর প্রয়াত হন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। এরপরই খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনা করে সমবেদনামূলক পোস্ট করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এর আগে খালেদা জিয়ার শারীরিক অসুস্থতার খবর জানতে পেরেও তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছিলেন মোদী। বিএনপি নেত্রীর মৃত্যুর পরে তাঁর সঙ্গে পুরনো দুটো ছবি পোস্ট করেছিলেন মোদী। ২০১৫ সালে খালেদা জিয়ার সঙ্গে মোদীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ছবি দুটি সেই সাক্ষাতের সময়ের। পোস্টে মোদী লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঢাকায় ২০১৫ সালে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা আমি স্মরণ করছি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং উত্তরাধিকার দুই দেশের অংশীদারিত্বকে পরিচালিত করবে বলে আমরা আশা করি।'
এদিকে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পরে ঢাকায় গিয়ে খালেদা পুত্র তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশি হাইকমিশনে গিয়ে ভারত সরকারের তরফ থেকে শোকবার্তা লিখে এসেছিলেন। এই আবহে মোদী এবং জয়শঙ্কর, ধন্যবাদ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পৃথক দুটি পোস্ট করা হয় বিএনপির অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে। এবার ভারতের সংসদে খালেদা জিয়ার ওবিচুয়ারি উল্লেখ করা হল। এই সব আনুষ্ঠানিকতার মাঝেও রয়েছে সূক্ষ্ম কূটনৈতিক বার্তা।